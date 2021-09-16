Covid-19: ES registra 12.404 mortes e 574.541 casos confirmados

Novo coronavírus: ES tem mais de 550 mil pessoas que contraíram a doença e estão curadas Crédito: Freepik

Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.861 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.094. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.560 contaminações.

Até esta quinta-feira, mais de 1,99 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 550.466, sendo 584 novos registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES