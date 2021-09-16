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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 12.404 mortes e 574.541 casos confirmados

Foram registrados 8 óbitos e 587 novos casos confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados na tarde desta quinta-feira (16) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2021 às 17:55

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 17:55

O novo coronavírus causa da Covid-19
Novo coronavírus: ES tem mais de 550 mil pessoas que contraíram a doença e estão curadas Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.404 mortes e 574.541 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 8 óbitos e 587 novas infecções, conforme dados publicados nesta quinta-feira (16) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.220. Na sequência, aparece Vila Velha (71.677), seguida por Vitória (62.870) e Cariacica (43.419). No interior, o maior número de casos está em Cachoeiro de Itapemirim (29.434), no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.861 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.094. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.560 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 1,99 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 550.466, sendo 584 novos registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.763.211 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.453.308 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.060 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única. De acordo com a secretaria, 5.726 pessoas tomaram a dose de reforço, destinada aos idosos com mais de 60 anos que completaram ciclo vacinal há pelo menos seis meses.

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