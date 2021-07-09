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Covid-19

Vitória abre mais de 4 mil vagas para vacinar pessoas com mais de 30 anos

O agendamento será aberto às 14 horas no site da Prefeitura de Vitória. Ao todo, são 4.800 vagas para imunização contra a Covid-19

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2021 às 11:03
Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid
Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A prefeitura de Vitória abre, nesta sexta-feira (9), às 14 horas, mais 4.800 vagas para imunização contra a Covid-19. Pessoas com 30 anos ou mais poderão agendar a primeira dose da vacina.
O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura de Vitória  por meio do link  agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada neste sábado (10), no Maanaim Vitória, na Igreja Evangélica de Jardim Penha, no ginásio da Faculdade Salesiano e nas unidades de saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio.

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