Vitória abre mais de 4 mil vagas para vacinar pessoas com mais de 30 anos

A prefeitura de Vitória abre, nesta sexta-feira (9), às 14 horas, mais 4.800 vagas para imunização contra a Covid-19. Pessoas com 30 anos ou mais poderão agendar a primeira dose da vacina.
O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura de Vitória por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada neste sábado (10), no Maanaim Vitória, na Igreja Evangélica de Jardim Penha, no ginásio da Faculdade Salesiano e nas unidades de saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio.