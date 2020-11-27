Vítima espera socorro sentada em cima de carro capotado na BR 101 no ES

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra que uma das vítimas ficou aguardando socorro sentada em cima do carro capotado. O Corpo de Bombeiros informou que as três vítimas receberam atendimento e duas foram levadas para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Uma delas estava com um quadro mais grave, se queixando de dores lombares e com dificuldade de se movimentar.