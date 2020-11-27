Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Linhares

Vítima espera socorro sentada em cima de carro capotado na BR 101 no ES

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu no quilômetro 145 da rodovia; veículo capotou várias vezes

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 19:02
Vítima espera por socorro em cima de carro capotado na BR-101
Vítima espera por socorro em cima de carro capotado na BR 101 Crédito: Reprodução/Internauta
Três pessoas ficaram feriadas após um grave acidente na BR 101, em Linhares, na manhã desta sexta-feira (27). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção na altura do quilômetro 145 da rodovia e o carro capotou várias vezes. O veículo seguia pela pista lateral da BR, em direção ao Centro da cidade.
Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra que uma das vítimas ficou aguardando socorro sentada em cima do carro capotado. O Corpo de Bombeiros informou que as três vítimas receberam atendimento e duas foram levadas para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Uma delas estava com um quadro mais grave, se queixando de dores lombares e com dificuldade de se movimentar.
De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do carro que capotou tentou fugir do local do acidente. O homem foi localizado e preso porque estava com um revólver calibre 32. Após ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.
O mesmo trecho da BR-101 registrou um outro grave acidente na manhã de última segunda-feira (23), quando um caminhão-tanque carregado com álcool foi atingido por um veículo com reboque que transportava coco verde. Foi em um cruzamento da pista central com a marginal da BR 101. Nenhum dos envolvidos teve ferimentos graves.
Acidente entre caminhão-tanque e carro com reboque interdita BR 101, em Linhares
Acidente entre caminhão-tanque e carro com reboque interdita BR 101, em Linhares Crédito: Imagens recebidas pela TV Gazeta

Atualização

27/11/2020 - 7:09
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar informou que o motorista do carro que capotou foi detido. Ele tentou fugir do local do acidente, mas foi localizado e preso porque estava com um revólver calibre 32. O texto foi atualizado.

Veja Também

Acidente no Contorno: morte e pista interditada na Serra

Família de Conceição da Barra morre em acidente ao voltar de velório

Ônibus de acidente com 41 mortes não tinha registro e estava ilegal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados