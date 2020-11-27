Vítima espera socorro sentada em cima de carro capotado na BR 101 no ES

Três pessoas ficaram feriadas após um grave acidente na BR 101, em Linhares, na manhã desta sexta-feira (27). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção na altura do quilômetro 145 da rodovia e o carro capotou várias vezes. O veículo seguia pela pista lateral da BR, em direção ao Centro da cidade.
Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra que uma das vítimas ficou aguardando socorro sentada em cima do carro capotado. O Corpo de Bombeiros informou que as três vítimas receberam atendimento e duas foram levadas para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Uma delas estava com um quadro mais grave, se queixando de dores lombares e com dificuldade de se movimentar.
De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do carro que capotou tentou fugir do local do acidente. O homem foi localizado e preso porque estava com um revólver calibre 32. Após ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.
O mesmo trecho da BR-101 registrou um outro grave acidente na manhã de última segunda-feira (23), quando um caminhão-tanque carregado com álcool foi atingido por um veículo com reboque que transportava coco verde. Foi em um cruzamento da pista central com a marginal da BR 101. Nenhum dos envolvidos teve ferimentos graves.
Atualização
27/11/2020 - 7:09
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar informou que o motorista do carro que capotou foi detido. Ele tentou fugir do local do acidente, mas foi localizado e preso porque estava com um revólver calibre 32. O texto foi atualizado.