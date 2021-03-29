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Bike VV

Vila Velha suspende serviço de compartilhamento de bicicletas

Medida foi tomada, inicialmente, até o próximo domingo (4). Objetivo é diminuir o avanço da Covid-19 na cidade

Publicado em 29 de Março de 2021 às 10:03

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

29 mar 2021 às 10:03
Serviço de bicicletas compartilhadas é suspenso em Vila Velha
Serviço de bicicletas compartilhadas é suspenso em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV
O serviço de bicicletas compartilhadas em Vila Velha, o Bike VV, foi suspenso no município. De acordo com a administração municipal, a ação é válida, inicialmente, até o próximo domingo (4).  A medida foi tomada “na tentativa de frear o avanço da disseminação da Covid-19" na cidade.
Em comunicado publicado no site da prefeitura, a Secretaria de Governo e Coordenação Institucional de Vila Velha informou que a empresa que presta o serviço foi notificada e já se mobilizou para a suspensão da atividade.
“A prefeitura já notificou a empresa que presta o serviço de compartilhamento na cidade, que prontamente entendeu o motivo e se sensibilizou com as motivações”, informou.
O pedido, segundo a administração municipal, foi tomado com base nos decretos governamentais publicados para conter o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo e nos municípios.
“O pedido foi baseado no teor da Portaria número 013-R, de 23 de janeiro de 2021, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto no 4636-R, de 19 de abril de 2020”, destacou.
A prefeitura informou ainda que a retomada da prestação do serviço vai acontecer de acordo com o recuo da transmissão da doença.
A reportagem entrou em contato com as prefeituras de Vitória e Serra, que também oferecem serviços de compartilhamento de bicicletas, para informações sobre o funcionamento da atividade durante a pandemia. 

VITÓRIA

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que de acordo com o decreto Nº 19.171, que dispõe sobre medidas qualificadas extraordinárias para enfrentamento da emergência de saúde pública, conforme disposto no Decreto Estadual nº 4848-R, de 26 de março de 2021, o serviço do “Bike Vitória” fica suspenso na capital até o fim do período estabelecido como quarentena, em 4 de abril.

SERRA

A Prefeitura da Serra informou que o Bike Serra continua em funcionamento e não há previsão de suspensão. Disse ainda que os equipamentos são sempre higienizados pelas equipes de manutenção e que orienta os usuários a reforçarem a higienização quando retiram as bicicletas.

Atualização

29/03/2021 - 3:59
A Prefeitura de Vitória enviou informações sobre o serviço. O texto foi atualizado.

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