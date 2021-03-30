Vila Velha: nova restrição em barracas para abertura de feiras livres

A Prefeitura de Vila Velha divulgou que as feiras livres da cidade terão novas restrições a partir desta terça-feira (30), para tentar frear o avanço do coronavírus. Por determinação do Ministério Público Estadual, os tabuleiros utilizados pelos feirantes para montagem das barracas serão reduzidos em 50%.
Além disso, segundo o órgão, será adotado maior espaçamento entre as barracas, e a prefeitura garantiu também que, para conter a disseminação do vírus, já eram distribuídas máscaras de proteção facial e álcool em gel em todas as feiras do município. Por delimitação da prefeitura, as feiras de Terra Vermelha, Aribiri e Santa Rita não serão realizadas neste domingo (4).
A prefeitura destacou ainda que, a partir da segunda-feira (5), as medidas serão reavaliadas, de acordo com com a prorrogação ou não da quarentena implementada no Espírito Santo pelo governo estadual até o Domingo de Páscoa, no próximo dia 4.