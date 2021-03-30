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Pandemia

Vila Velha: nova restrição em barracas para abertura de feiras livres

Tabuleiros utilizados pelos feirantes para montagem das barracas serão reduzidos em 50%. Além disso, será adotado maior espaçamento entre elas

Publicado em 30 de Março de 2021 às 20:45

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 mar 2021 às 20:45
Movimento de clientes na feira livre do bairro Jardim Camburi, em Vitória
Feiras livres de Vila Velha terão novas medidas restritivas a partir desta terça (30) Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura de Vila Velha divulgou que as feiras livres da cidade terão novas restrições a partir desta terça-feira (30), para tentar frear o avanço do coronavírus. Por determinação do Ministério Público Estadual, os tabuleiros utilizados pelos feirantes para montagem das barracas serão reduzidos em 50%.
Além disso, segundo o órgão, será adotado maior espaçamento entre as barracas, e a prefeitura garantiu também que, para conter a disseminação do vírus, já eram distribuídas máscaras de proteção facial e álcool em gel em todas as feiras do município. Por delimitação da prefeitura, as feiras de Terra Vermelha, Aribiri e Santa Rita não serão realizadas neste domingo (4).
A prefeitura destacou ainda que, a partir da segunda-feira (5), as medidas serão reavaliadas, de acordo com com a prorrogação ou não da quarentena implementada no Espírito Santo pelo governo estadual até o Domingo de Páscoa, no próximo dia 4.

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