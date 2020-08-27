Imagens de drone das cidades de Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

A população estimada para a cidade de Vila Velha em 2020 é de 501.325 habitantes. Para o município da Serra, o número é de 527.240. Já a população estimada para o Estado em 2020, de acordo com o IBGE, é de 4.064.052.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha é a segunda cidade do ES a ultrapassar a marca de 500 mil habitantes

Segundo informações do IBGE, na última década, as estimativas apontam para um aumento gradativo da quantidade de grandes municípios do país. No Censo de 2010, somente 38 municípios tinham população superior a 500 mil habitantes, e apenas 15 deles tinham mais de 1 milhão de moradores. Já em 2020, eram 49 os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, sendo 17 os que superavam a marca de 1 milhão de habitantes.

Excluindo-se as capitais, 26 municípios brasileiros possuem mais de 500 mil habitantes. Eles distribuem-se pelos Estados de São Paulo (8), Rio de Janeiro (6), Minas Gerais (3), Espírito Santo (2), Pernambuco (1), Bahia (1), Santa Catarina (1), Goiás (1), Paraná (1), Pará (1) e Rio Grande do Sul (1).

No outro extremo, o país tem 30 municípios com população inferior a 1.500 habitantes e quatro deles possuem população inferior a 1.000 habitantes. São eles: Serra da Saudade (MG) com 776 habitantes, Borá (SP) com 838 habitantes, Araguainha (MT) com 946 habitantes e Engenho Velho (RS), com 982 habitantes.

CIDADES DO ES

Já os dez municípios menos populosos, continuam sendo: Águia Branca, Vila Pavão, Ibitirama, São Domingos do Norte, Ponto Belo, Alto Rio Novo, Apiacá, Dores do Rio Preto, Mucurici e Divino de São Lourenço.

As dez maiores taxas de crescimento ocorreram nos municípios de Fundão, Sooretama, Serra, Aracruz, Venda Nova do Imigrante, Jaguaré, Linhares, Anchieta, Viana e Piúma.

NÚMEROS NACIONAIS

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12,3 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,75 milhões), Brasília (3,05 milhões) e Salvador (2,88 milhões). Os 17 municípios do país com população superior a um milhão de habitantes concentram 21,9% da população nacional e 14 deles são capitais estaduais.