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Dados do IBGE

Vila Velha é a segunda cidade do ES a ultrapassar a marca de 500 mil habitantes

Os novos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram divulgados nesta quinta-feira (27). Veja também as cidades onde a população aumentou ou diminuiu no ES

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 11:43

Publicado em 

27 ago 2020 às 11:43
Imagens de drone das cidades de Vitória e Vila Velha
Imagens de drone das cidades de Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Vila Velha e Serra estão entre os 26 municípios do país (exceto capitais) com mais de 500 mil habitantes. A novidade, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira (27), é o surgimento de Vila Velha nessa lista. Até então, apenas o município da Serra atingia esse número no Estado.
A população estimada para a cidade de Vila Velha em 2020 é de 501.325 habitantes. Para o município da Serra, o número é de 527.240. Já a população estimada para o Estado em 2020, de acordo com o IBGE, é de 4.064.052
Vila Velha é a segunda cidade do ES a ultrapassar a marca de 500 mil habitantes
Segundo informações do IBGE, na última década, as estimativas apontam para um aumento gradativo da quantidade de grandes municípios do país. No Censo de 2010, somente 38 municípios tinham população superior a 500 mil habitantes, e apenas 15 deles tinham mais de 1 milhão de moradores. Já em 2020, eram 49 os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, sendo 17 os que superavam a marca de 1 milhão de habitantes.
Excluindo-se as capitais, 26 municípios brasileiros possuem mais de 500 mil habitantes. Eles distribuem-se pelos Estados de São Paulo (8), Rio de Janeiro (6), Minas Gerais (3), Espírito Santo (2), Pernambuco (1), Bahia (1), Santa Catarina (1), Goiás (1), Paraná (1), Pará (1) e Rio Grande do Sul (1).
No outro extremo, o país tem 30 municípios com população inferior a 1.500 habitantes e quatro deles possuem população inferior a 1.000 habitantes. São eles: Serra da Saudade (MG) com 776 habitantes, Borá (SP) com 838 habitantes, Araguainha (MT) com 946 habitantes e Engenho Velho (RS), com 982 habitantes.

CIDADES DO ES

Os dez municípios mais populosos do Espírito Santo continuam sendo: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz.
Já os dez municípios menos populosos, continuam sendo: Águia Branca, Vila Pavão, Ibitirama, São Domingos do Norte, Ponto Belo, Alto Rio Novo, Apiacá, Dores do Rio Preto, Mucurici e Divino de São Lourenço.
As dez maiores taxas de crescimento ocorreram nos municípios de Fundão, Sooretama, Serra, Aracruz, Venda Nova do Imigrante, Jaguaré, Linhares, Anchieta, Viana e Piúma.

NÚMEROS NACIONAIS

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12,3 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,75 milhões), Brasília (3,05 milhões) e Salvador (2,88 milhões). Os 17 municípios do país com população superior a um milhão de habitantes concentram 21,9% da população nacional e 14 deles são capitais estaduais.
Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro com menor população (776 habitantes), seguido por Borá (SP), com 838 habitantes, Araguainha (MT), com 946 habitantes, e Engenho Velho (RS), com 982 habitantes.

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