Vila Velha abre agendamento para terceira dose do público geral

Município de Vila Velha disponibiliza vagas para vacinação do público geral com a dose de reforço contra a Covid-19

Estarão sendo oferecidas vacinas para a aplicação da primeira dose em adolescentes (12 a 17 anos), gestantes e puérperas, e público geral (acima dos 18 anos); segunda dose da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer; e dose de reforço para idosos acima dos 60 anos e público geral (entre 18 e 59 anos).