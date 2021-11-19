Vila Velha abre agendamento para terceira dose do público geral

A Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, a partir das 15h desta sexta-feira (19), novo agendamento para imunização contra o vírus da Covid-19. Ao todo, serão destinadas vagas para diferentes públicos, que vão desde adolescentes a idosos. A prefeitura destaca que, a partir da nova Resolução Estadual, o público geral, de 18 a 59 anos, também poderá receber a dose de reforço contra o coronavírus, desde que tenha completado o esquema vacinal há cinco meses. Especificamente para este grupo, serão destinadas mil vagas.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura. As vacinas serão administradas ao longo da próxima semana.
PÚBLICO-ALVO
Estarão sendo oferecidas vacinas para a aplicação da primeira dose em adolescentes (12 a 17 anos), gestantes e puérperas, e público geral (acima dos 18 anos); segunda dose da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer; e dose de reforço para idosos acima dos 60 anos e público geral (entre 18 e 59 anos).