Covid-19: Guarapari faz mutirão de vacinação sem agendamento

A Prefeitura de Guarapari realiza, nesta sexta-feira (19), até as 15h30, mutirão de vacinação para aplicação da dose de reforço, sem necessidade de agendamento. As vacinas são destinadas aos idosos acima dos 60 anos que tomaram a última dose há três meses ou mais. O processo de imunização acontece no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
É necessário, no momento da vacinação, apresentar o cartão de vacina da primeira e segunda doses, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).
Uma alternativa ao mutirão, caso o idoso não consiga comparecer, é procurar pelas unidades de saúde que possuem salas de vacinação para realizar um agendamento. Estes locais funcionam das 7h às 15h, de segunda a sexta-feira.
UNIDADES DE SAÚDE COM SALA DE VACINAÇÃO:
- US de Setiba;
- US de Santa Mônica;
- US de Perocão;
- US de Jabaraí;
- US de Adalberto Simão Nader;
- US de Adalberto Simão Nader;
- US de Bela Vista;
- US de Amarelo;
- US de Rio Claro;
- US de Reta Grande;
- US de Camurugi;
- Centro Municipal de Saúde (Itapebussu);
- US Roberto Calmon (Centro);
- US Caic (Olaria);
- US de Kubitschek.