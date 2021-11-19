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Dose de reforço para idosos

Covid-19: Guarapari faz mutirão de vacinação sem agendamento

A imunização acontece nesta sexta-feira (19), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Além do mutirão, é possível agendar a vacinação nas unidades de saúde
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

19 nov 2021 às 12:09

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 12:09

Vacina Astrazeneca
Guarapari realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 para aplicação da dose de reforço em idosos Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Guarapari realiza, nesta sexta-feira (19), até as 15h30, mutirão de vacinação para aplicação da dose de reforço, sem necessidade de agendamento. As vacinas são destinadas aos idosos acima dos 60 anos que tomaram a última dose há três meses ou mais. O processo de imunização acontece no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
É necessário, no momento da vacinação, apresentar o cartão de vacina da primeira e segunda doses, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).
Uma alternativa ao mutirão, caso o idoso não consiga comparecer, é procurar pelas unidades de saúde que possuem salas de vacinação para realizar um agendamento. Estes locais funcionam das 7h às 15h, de segunda a sexta-feira.

UNIDADES DE SAÚDE COM SALA DE VACINAÇÃO:

  • US de Setiba;
  • US de Santa Mônica;
  • US de Perocão;
  • US de Jabaraí;
  • US de Adalberto Simão Nader;
  • US de Adalberto Simão Nader;
  • US de Bela Vista;
  • US de Amarelo;
  • US de Rio Claro;
  • US de Reta Grande;
  • US de Camurugi;
  • Centro Municipal de Saúde (Itapebussu);
  • US Roberto Calmon (Centro);
  • US Caic (Olaria);
  • US de Kubitschek.

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