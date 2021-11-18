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Busca ativa

Covid-19: Venda Nova do Imigrante vai às ruas em corrida por vacinação

Nesta quinta (18), a Secretaria Municipal de Saúde vacinou mais de 300 pessoas em Santo Antônio da Serra, Tapera, Vila Betânia e Vila São Miguel e São João de Viçosa. Ação continua nesta sexta (19)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 nov 2021 às 18:32

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 18:32

Com microfone e alto-falante, uma equipe da Secretaria de Saúde de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, saiu às ruas da cidade em uma ambulância, nesta quinta-feira (18), para chamar o público que precisa tomar a vacina contra a Covid-19. A busca ativa continua nesta sexta-feira (19).
Para colocar a vacinação da população em dia, a equipe percorreu diversas localidades, como Santo Antônio da Serra, Tapera, Vila Betânia e Vila São Miguel e São João de Viçosa. Segundo a prefeitura, a ação — realizada das 8h às 16h — conseguiu vacinar mais de 300 pessoas nesta quinta-feira.
Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde estão fazendo a aplicação de primeira, segunda e terceira doses da vacina Pfizer, e 1ª e 2ª doses da Coronavac. Nesta sexta-feira (19), a ambulância com a equipe volta às ruas das 8h às 12h, no bairro Caxixe.

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