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Combate à Covid-19

Vila Velha abre 5 mil vagas para vacinar pessoas com 30 anos ou mais

O agendamento deve ser feito de forma on-line, no site da PMVV. As doses serão aplicadas no próximo sábado (7)

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 18:20

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

04 ago 2021 às 18:20
Vacina Pfizer-BioNTech
Vacinação contra a Covid no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Pessoas com 30 anos ou mais sem comorbidades terão uma nova oportunidade de agendar a vacinação em Vila Velha. A Prefeitura do município anunciou que vai abrir, às 15 horas desta quinta-feira (5), 5.200 vagas para vacinação em primeira dose contra a Covid-19 do público com 30 anos ou mais e de trabalhadores industriais. O agendamento deve ser feito de forma on-line, no site da PMVV. As doses serão aplicadas no próximo sábado (7).
As pessoas ligadas ao setor industrial devem comparecer ao local de vacinação agendado com o documento que comprove a situação de trabalhador das empresas industriais e de construção civil e declaração da empresa com indicação de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e sua descrição.

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