ES recebe mais 21.200 doses de Coronavac nesta quarta-feira (04)

Para dar avançar com a campanha de imunização contra a Covid-19, o Espírito Santo recebeu na manhã desta quarta-feira (04) mais 21.200 doses da vacina Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde.
Em coletiva na última terça-feira (3), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a expectativa é de que o Espírito Santo receba até o dia 15 de agosto meio milhão de vacinas.
De acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 49,5% da população adulta capixaba já foi vacinada contra o coronavírus. Com o esquema vacinal completo, a porcentagem é de 21,71%, o equivalente a 781.481 pessoas imunizadas.
O Painel mostra ainda que, desde o início da pandemia, 11.926 pessoas morreram por Covid-19 no Espírito Santo, que contabilizada mais de 544 mil casos confirmados.