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Pandemia

ES recebe mais 21.200 doses de Coronavac nesta quarta-feira (04)

As doses chegaram na manhã desta quarta-feira (04) e vão reforçar a campanha de imunização contra a Covid-19 no Espírito Santo

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 10:48

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

04 ago 2021 às 10:48
21.200 doses de CoronaVac chegam ao ES nesta quarta-feira (04)
21.200 doses de CoronaVac chegam ao ES nesta quarta-feira (04) Crédito: Sesa
Para dar avançar com a campanha de imunização contra a Covid-19, o Espírito Santo recebeu na manhã desta quarta-feira (04) mais  21.200 doses da vacina Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde. 
Em coletiva na última terça-feira (3), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes,  a expectativa é de que o Espírito Santo receba até o dia 15 de agosto meio milhão de vacinas. 
De acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 49,5% da população adulta capixaba já foi vacinada contra o coronavírus. Com o esquema vacinal completo, a porcentagem é de 21,71%, o equivalente a 781.481 pessoas imunizadas. 
O Painel mostra ainda que, desde o início da pandemia, 11.926 pessoas morreram por Covid-19 no Espírito Santo, que contabilizada mais de 544 mil casos confirmados. 

21.200 doses de CoronaVac chegam ao ES nesta quarta-feira (04)

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