Vila Velha abre 11.500 vagas para vacinar pessoas acima de 30 anos

A prefeitura de Vila Velha abre nesta quinta-feira (15) 11.500 vagas de agendamento para pessoas acima de 30 anos - sem comorbidade - e trabalhadores da indústria que desejam receber a vacina contra a Covid-19 no município.
O sistema estará disponível em dois momentos. Às 15h, serão disponibilizadas 10 mil doses para quem tem 30 anos ou mais. Mais tarde, às 17h, 1.500 vagas serão destinadas para quem atua na área industrial. As injeções começam a ser aplicadas no sábado (17). O agendamento pode ser feito no site https://vacina.vilavelha.es.gov.br.
Os interessados podem tomar a vacina no Sesi Escola Parque, Boulevard Shopping, Tartarugão, Escolas Tuffy Nader e Paulo Mares Guia, Ginásio Osvaldo Ruy, Maanaim, além das unidades de saúde de Terra Vermelha, Ibes e Jaburuna.
COBERTURA VACINAL
Nesta quarta-feira (14), Vila Velha atingiu 62% da cobertura vacinal na campanha de imunização contra a Covid-19. A população vacinável, ou seja, o público-alvo neste momento, é de 384.058 pessoas acima de 18 anos, sendo que já foram imunizadas no município, com a primeira dose da vacina, 233.320 pessoas.
Com base nos dados do Painel de Vacinação do Estado, 1.802.174 capixabas receberam a primeira dose de algum imunizante contra o novo coronavírus. Desse total, 693.520 tomaram a segunda aplicação e estão imunizados contra o vírus Sars-CoV-2, que provoca a Covid-19.