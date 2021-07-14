Vila Velha abre 11.500 vagas para vacinar pessoas acima de 30 anos

Agendamento é feito pelo site da PMVV Crédito: Divulgação | PMVV

O sistema estará disponível em dois momentos. Às 15h, serão disponibilizadas 10 mil doses para quem tem 30 anos ou mais. Mais tarde, às 17h, 1.500 vagas serão destinadas para quem atua na área industrial. As injeções começam a ser aplicadas no sábado (17). O agendamento pode ser feito no site https://vacina.vilavelha.es.gov.br

Os interessados podem tomar a vacina no Sesi Escola Parque, Boulevard Shopping, Tartarugão, Escolas Tuffy Nader e Paulo Mares Guia, Ginásio Osvaldo Ruy, Maanaim, além das unidades de saúde de Terra Vermelha, Ibes e Jaburuna.

COBERTURA VACINAL

Nesta quarta-feira (14), Vila Velha atingiu 62% da cobertura vacinal na campanha de imunização contra a Covid-19. A população vacinável, ou seja, o público-alvo neste momento, é de 384.058 pessoas acima de 18 anos, sendo que já foram imunizadas no município, com a primeira dose da vacina, 233.320 pessoas.