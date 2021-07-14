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Imunização

Covid-19: Serra abre agendamento para vacinar público acima de 34 anos

De acordo com a prefeitura,  laboratórios dos imunizantes não serão informados para que não haja escolha da vacina

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 12:41

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

14 jul 2021 às 12:41
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira Crédito: Márcia Leal/PMCI

Atualização

14/07/2021 - 1:29
Após a publicação da reportagem, a Prefeitura da Serra divulgou o número de vagas e outros públicos que serão vacinados. O texto foi atualizado.  
Um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 será aberto, na noite desta quarta-feira (14), às 18 horas, no município da Serra. As vagas são para pessoas com 34 anos ou mais, sem comorbidade,  gestantes, puérperas, profissionais da educação, segurança e Sistema Único de Assistência Social (Suas) e pessoas com comorbidades ou deficiência com idades acima de 18 anos.
De acordo com a secretaria da Saúde da Serra, serão 6.595 doses de vacinas contra a Covid-19, que serão aplicadas na sexta (16) e sábado (17). Os laboratórios dos imunizantes não serão divulgados para que não haja escolha da vacina.
  O agendamento deve ser realizado pelo link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.

GUARAPARI 

Em Guarapari, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também abre um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19. Serão 1.115 doses para o público que precisa receber a segunda dose da Astrazeneca e que tomaram a primeira  há 70 dias ou mais. A imunização acontece na sexta-feira (16), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
As vagas estarão disponíveis a partir das 16h30, no site da Prefeitura de Guarapari, através do link “Clique aqui para agendar a vacina”.
No momento da vacinação é necessário apresentar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

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