Covid-19: Serra abre agendamento para vacinar público acima de 34 anos

Atualização
14/07/2021 - 1:29
Após a publicação da reportagem, a Prefeitura da Serra divulgou o número de vagas e outros públicos que serão vacinados. O texto foi atualizado.
Um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 será aberto, na noite desta quarta-feira (14), às 18 horas, no município da Serra. As vagas são para pessoas com 34 anos ou mais, sem comorbidade, gestantes, puérperas, profissionais da educação, segurança e Sistema Único de Assistência Social (Suas) e pessoas com comorbidades ou deficiência com idades acima de 18 anos.
De acordo com a secretaria da Saúde da Serra, serão 6.595 doses de vacinas contra a Covid-19, que serão aplicadas na sexta (16) e sábado (17). Os laboratórios dos imunizantes não serão divulgados para que não haja escolha da vacina.
O agendamento deve ser realizado pelo link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
GUARAPARI
Em Guarapari, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também abre um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19. Serão 1.115 doses para o público que precisa receber a segunda dose da Astrazeneca e que tomaram a primeira há 70 dias ou mais. A imunização acontece na sexta-feira (16), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
As vagas estarão disponíveis a partir das 16h30, no site da Prefeitura de Guarapari, através do link “Clique aqui para agendar a vacina”.
No momento da vacinação é necessário apresentar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.