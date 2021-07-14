Covid-19: Serra abre agendamento para vacinar público acima de 34 anos

Após a publicação da reportagem, a Prefeitura da Serra divulgou o número de vagas e outros públicos que serão vacinados. O texto foi atualizado.

De acordo com a secretaria da Saúde da Serra, serão 6.595 doses de vacinas contra a Covid-19, que serão aplicadas na sexta (16) e sábado (17). Os laboratórios dos imunizantes não serão divulgados para que não haja escolha da vacina.

