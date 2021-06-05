Vídeo: vazamento gera "chafariz" na Avenida Beira-Mar, em Vitória

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Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Cesan informou que uma equipe técnica foi ao local para realizar o reparo. Disse ainda que o vazamento aconteceu em uma tubulação de água tratada. Por volta de 10h40, a Cesan informou que o vazamento já havia sido contido. A previsão é que o reparo seja concluído em aproximadamente quatro horas.