Vídeo: vazamento gera "chafariz" na Avenida Beira-Mar, em Vitória

Uma espécie de chafariz se formou em uma calçada da Avenida Beira-Mar, em Vitória, no início da manhã deste sábado (5). Imagens mostram a força com que a água é direcionada para o alto. O vazamento não impediu o trânsito de veículos no local.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Cesan informou que uma equipe técnica foi ao local para realizar o reparo. Disse ainda que o vazamento aconteceu em uma tubulação de água tratada. Por volta de 10h40, a Cesan informou que o vazamento já havia sido contido. A previsão é que o reparo seja concluído em aproximadamente quatro horas.
Segundo a Prefeitura de Vitória, a rede de fornecimento que sofreu com o vazamento é de responsabilidade da Cesan.