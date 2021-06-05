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Desperdício de água

Vídeo: vazamento gera "chafariz" na Avenida Beira-Mar, em Vitória

Imagens mostram a força com que a água é direcionada para o alto. O vazamento aconteceu na calçada, o que não impediu o trânsito de veículos no local
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

05 jun 2021 às 10:41

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 10:41

Água jorrando na Avenida Beira-Mar, em Vitória
Água jorrando na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Caíque Verli | TV Gazeta
Uma espécie de chafariz se formou em uma calçada da Avenida Beira-Mar, em Vitória, no início da manhã deste sábado (5). Imagens mostram a força com que a água é direcionada para o alto. O vazamento não impediu o trânsito de veículos no local.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Cesan informou que uma equipe técnica foi ao local para realizar o reparo. Disse ainda que o vazamento aconteceu em uma tubulação de água tratada. Por volta de 10h40, a Cesan informou que o vazamento já havia sido contido. A previsão é que o reparo seja concluído em aproximadamente quatro horas.
Buraco parou de jorrar água após reparo inicial da Cesan
Buraco parou de jorrar água após reparo inicial da Cesan Crédito: Reprodução Cesan
Segundo a Prefeitura de Vitória, a rede de fornecimento que sofreu com o vazamento é de responsabilidade da Cesan.

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