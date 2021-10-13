Vídeo: ponte cai e deixa moradores isolados em comunidade de Ibatiba

Os moradores de Córrego Perdido, que fica a três quilômetros do Centro de Ibatiba, na Região do Caparaó, estão com dificuldades para entrar e sair da comunidade desde a noite de segunda-feira (11). Após as chuvas que atingiram o Espírito Santo, a ponte de madeira, que liga a localidade à sede e outras regiões do interior, cedeu e caiu.
De acordo com moradores da região, há outra alternativa de acesso à localidade, mas, por conta das chuvas, a estrada de chão também apresenta limitações para o tráfego. Charles de Oliveira Gonçalves contou que a ponte vem cedendo a cerca de um ano e a prefeitura foi avisada sobre a necessidade de uma nova estrutura.
“Ela já vinha apresentando sinais que ia cair. Um carro ficou pendurado quando ela cedeu. O motorista estava com uma criança no automóvel e por sorte ninguém ficou ferido. O carro foi tirado no dia seguinte”, disse o morador.
Segundo Charles, cerca de 15 residências estão localizadas na comunidade. Ele gravou um vídeo durante o feriado falando sobre o problema e publicou em redes sociais. “Temos outro acesso, mas é uma serra e só carro tracionado consegue subir quando chove”, explicou. Veja:
O QUE DIZ A PREFEITURA
Procurada pela reportagem de A Gazeta na tarde desta quarta-feira (13), a Prefeitura de Ibatiba informou que a ponte não resistiu ao grande volume de chuvas que atingiram o município durante todo fim de semana e, principalmente, no feriado. A elevação do nível do rio, segundo a prefeitura, teria colapsado a estrutura de madeira que, inclusive, recentemente, sofreu uma tentativa de incêndio criminoso. Segundo a administração municipal, o ocorrido pode ter comprometido ainda mais a ponte.
A prefeitura comunicou que a área foi isolada, e uma equipe da Secretaria Municipal de Interior e Transportes esteve no local e retirou a estrutura que ruiu. O município finalizou explicando que está estudando as possibilidades e recursos para realizar a recuperação da estrutura, que tem 12 metros de vão, o que torna a situação um pouco mais complexa, mas não informou um prazo para a realização das obras.