Vídeo: ponte cai e deixa moradores isolados em comunidade de Ibatiba

Ponte cede e moradores do interior de Ibatiba ficam isolados Crédito: Reprodução/ Vídeo de Charles de Oliveira

Os moradores de Córrego Perdido, que fica a três quilômetros do Centro de Ibatiba , na Região do Caparaó, estão com dificuldades para entrar e sair da comunidade desde a noite de segunda-feira (11). Após as chuvas que atingiram o Espírito Santo, a ponte de madeira, que liga a localidade à sede e outras regiões do interior, cedeu e caiu.

De acordo com moradores da região, há outra alternativa de acesso à localidade, mas, por conta das chuvas, a estrada de chão também apresenta limitações para o tráfego. Charles de Oliveira Gonçalves contou que a ponte vem cedendo a cerca de um ano e a prefeitura foi avisada sobre a necessidade de uma nova estrutura.

“Ela já vinha apresentando sinais que ia cair. Um carro ficou pendurado quando ela cedeu. O motorista estava com uma criança no automóvel e por sorte ninguém ficou ferido. O carro foi tirado no dia seguinte”, disse o morador.

Segundo Charles, cerca de 15 residências estão localizadas na comunidade. Ele gravou um vídeo durante o feriado falando sobre o problema e publicou em redes sociais. “Temos outro acesso, mas é uma serra e só carro tracionado consegue subir quando chove”, explicou. Veja:

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O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem de A Gazeta na tarde desta quarta-feira (13), a Prefeitura de Ibatiba informou que a ponte não resistiu ao grande volume de chuvas que atingiram o município durante todo fim de semana e, principalmente, no feriado. A elevação do nível do rio, segundo a prefeitura, teria colapsado a estrutura de madeira que, inclusive, recentemente, sofreu uma tentativa de incêndio criminoso. Segundo a administração municipal, o ocorrido pode ter comprometido ainda mais a ponte.