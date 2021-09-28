Vídeo mostra momento em que homem morre atropelado na Rodovia do Sol

Câmera flagrou momento em que Gilson foi atingido por carro na Rodovia do Sol. Motorista não prestou socorro Crédito: Câmera de videomonitoramento

Veja abaixo. Um vídeo mostra o momento em que o auxiliar de produção Gilson Rodrigues da Silva, de 49 anos, foi atropelado por um carro quando seguia de bicicleta no km 22 da Rodovia do Sol, perto do bairro Interlagos, em Vila Velha, na madrugada do último domingo (26) . Nas imagens, é possível ver que, após o atropelamento, o motorista do carro branco reduz a velocidade e chega a parar. Mas ele não retorna para prestar socorro.

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À reportagem de A Gazeta, Drizaele Rodrigues, filha de Gilson, mostrou a insatisfação com a falta de atitude do motorista, que fugiu sem prestar socorro. "Se você olhar bem, vai ver que, quando a bicicleta cai, mostra a lanterna acesa. Era muito forte, dava para ver de longe. O motorista nem para, não faz nada. Ele reduz, para e nem foi ver meu pai, não fez nada", detalhou.

O ACIDENTE QUE MATOU GILSON

À reportagem de A Gazeta, Erina contou que ficou sabendo do acidente que vitimou o marido na manhã de domingo (26). Por trabalhar como cuidadora de idosos, ela só chegou em casa após o dia clarear. Antes de chegar, por volta das 7h, ela foi alertada por um pedreiro que havia combinado de ir à sua residência que seu marido não estava no imóvel.

"Minha filha disse que falou para ele: 'Pai, por que você não vai de carro?' Ele respondeu: 'Filha, eu gosto de pedalar. Vou de bicicleta'. Ela replicou: 'Mas está ventando, pai. E então ele disse: 'Qualquer coisa, eu vou quando o vento acalmar. E não voltou", disse Erina. Ela e o marido estavam reformando a casa onde moram.

"O pedreiro veio e falou com minha filha que o pai dela não estava lá. O pedreiro me ligou e falou que o meu marido não estava lá. Falei com minha filha. Eu ligava para o meu marido e o telefone chamava até cair e nada. Me deu o mesmo sentimento de quando eu tentei falar com o meu filho, o Gabriel, e não consegui", relembrou.

Gilson Rodrigues da Silva morreu atropelado na Rodovia do Sol Crédito: Arquivo pessoal

Gilson era um apaixonado por animais. Segundo a família, o sonho dele era construir um imóvel no sítio para ficar mais perto da natureza e dos pássaros, gansos e cachorros que gostava de cuidar. Recentemente, ele comprou 12 calopsitas.

"Aconteceu quase no mesmo lugar, no mesmo trajeto de como foi com meu filho. A ficha não caiu. Não sei expressar o meu sentimento. Não existe uma pessoa tão pacífica quanto era o Gilson. O nome dele era trabalho, o sobrenome era serviço", disse Erina.