Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vila Velha

Vídeo mostra momento em que homem morre atropelado na Rodovia do Sol

Gilson Rodrigues da Silva, de 49 anos, morreu atropelado na madrugada de domingo (26). Imagens mostram que motorista reduziu a velocidade, mas não voltou para prestar socorro

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 18:52

A Gazeta

A Gazeta

Publicado em 

28 set 2021 às 18:52
Câmera flagrou momento em que Gilson é atingido por carro na Rodovia do Sol; motorista não prestou socorro
Câmera flagrou momento em que Gilson foi atingido por carro na Rodovia do Sol. Motorista não prestou socorro Crédito: Câmera de videomonitoramento
Um vídeo mostra o momento em que o auxiliar de produção Gilson Rodrigues da Silva, de 49 anos, foi atropelado por um carro quando seguia de bicicleta no km 22 da Rodovia do Sol, perto do bairro Interlagos, em Vila Velha, na madrugada do último domingo (26). Nas imagens, é possível ver que, após o atropelamento, o motorista do carro branco reduz a velocidade e chega a parar. Mas ele não retorna para prestar socorro. Veja abaixo.
À reportagem de A Gazeta, Drizaele Rodrigues, filha de Gilson, mostrou a insatisfação com a falta de atitude do motorista, que fugiu sem prestar socorro. "Se você olhar bem, vai ver que, quando a bicicleta cai, mostra a lanterna acesa. Era muito forte, dava para ver de longe. O motorista nem para, não faz nada. Ele reduz, para e nem foi ver meu pai, não fez nada", detalhou.
Erina Pereira da Silva, de 43 anos, mãe de Drizaele e esposa de Gilson, contou que há pouco mais de quatro meses, em maio deste ano, também perdeu o filho para a violência no trânsito, inclusive, na mesma via. A família relatou que, nos dois casos, os responsáveis pelos acidentes não prestaram socorro. Em relação a Gabriel, á época, a Polícia Civil informou que identificou e intimou para depor o motorista que conduzia o veículo.

O ACIDENTE QUE MATOU GILSON

À reportagem de A Gazeta, Erina contou que ficou sabendo do acidente que vitimou o marido na manhã de domingo (26). Por trabalhar como cuidadora de idosos, ela só chegou em casa após o dia clarear. Antes de chegar, por volta das 7h, ela foi alertada por um pedreiro que  havia combinado de ir à sua residência que seu marido não estava no imóvel.
"Minha filha disse que falou para ele: 'Pai, por que você não vai de carro?' Ele respondeu: 'Filha, eu gosto de pedalar. Vou de bicicleta'. Ela replicou: 'Mas está ventando, pai. E então ele disse: 'Qualquer coisa, eu vou quando o vento acalmar. E não voltou", disse Erina. Ela e o marido estavam reformando a casa onde moram.
"O pedreiro veio e falou com minha filha que o pai dela não estava lá. O pedreiro me ligou e falou que o meu marido não estava lá. Falei com minha filha. Eu ligava para o meu marido e o telefone chamava até cair e nada. Me deu o mesmo sentimento de quando eu tentei falar com o meu filho, o Gabriel, e não consegui", relembrou.
Gilson Rodrigues da Silva morreu atropelado na Rodovia do Sol
Gilson Rodrigues da Silva morreu atropelado na Rodovia do Sol Crédito: Arquivo pessoal
Gilson era um apaixonado por animais. Segundo a família, o sonho dele era construir um imóvel no sítio para ficar mais perto da natureza e dos pássaros, gansos e cachorros que gostava de cuidar. Recentemente, ele comprou 12 calopsitas.
"Aconteceu quase no mesmo lugar, no mesmo trajeto de como foi com meu filho. A ficha não caiu. Não sei expressar o meu sentimento. Não existe uma pessoa tão pacífica quanto era o Gilson. O nome dele era trabalho, o sobrenome era serviço", disse Erina.
A filha teme que o acidente que matou o pai não tenha desdobramentos. "É muita impunidade. Tenho medo que aconteça de novo com meu pai. A pessoa atropelou, saiu, aparece depois de algumas horas na delegacia, e fica por isso mesmo", desabafa Drizaele, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

Veja Também

Vídeo: idosa de muleta é assaltada a caminho da igreja em Cariacica

Vídeo mostra PM agredindo mulher com socos e joelhadas no ES

Tragédia familiar na Rodovia do Sol: impunidade não pode ser mais uma coincidência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento bicicleta Polícia Civil Rodosol Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados