Vídeo: moradores flagram vazamento de água limpa em Jardim da Penha

Um vazamento de água tratada na Avenida Hugo Viola, em Jardim da Penha, Vitória, vem incomodando moradores da região. De acordo com um leitor de A Gazeta, o vazamento teria começado na tarde desta quinta-feira (15), por volta das 13h, após uma obra romper uma tubulação.
Ainda segundo o leitor, os moradores vêm tentando contato com a Cesan, porém, até a tarde desta sexta-feira (16), o vazamento ainda persistia. "Com esse volume de vazamento, a pressão da água da rua está fraca. Quem depende de pressão para que a água suba até as caixas, não vai receber água", disse o leitor, que não quis ser identificado.
A Cesan informou, em nota, que uma equipe já está no local para reparar o vazamento ainda nesta sexta (16). Além disso, segundo a empresa, a obra realizada no local não é da companhia.
A Cesan também informou que, caso o abastecimento de água seja afetado, os moradores podem solicitar caminhões-pipa pelo telefone 115. "A chamada é gratuita e o atendimento funciona a qualquer hora do dia ou da noite", completou.