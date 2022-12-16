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Vídeo: moradores flagram vazamento de água limpa em Jardim da Penha

O problema foi registrado na Avenida Hugo Viola e, de acordo com um morador da região,  começou na tarde desta quinta-feira (15), por volta das 13h, após uma obra romper uma tubulação

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 17:46

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

16 dez 2022 às 17:46
Um vazamento de água tratada na Avenida Hugo Viola, em Jardim da PenhaVitória, vem incomodando moradores da região. De acordo com um leitor de A Gazeta, o vazamento teria começado na tarde desta quinta-feira (15), por volta das 13h, após uma obra romper uma tubulação.
Ainda segundo o leitor, os moradores vêm tentando contato com a Cesan, porém, até a tarde desta sexta-feira (16), o vazamento ainda persistia. "Com esse volume de vazamento, a pressão da água da rua está fraca. Quem depende de pressão para que a água suba até as caixas, não vai receber água", disse o leitor, que não quis ser identificado.
A Cesan informou, em nota, que uma equipe já está no local para reparar o vazamento ainda nesta sexta (16). Além disso, segundo a empresa, a obra realizada no local não é da companhia. 
A Cesan também informou que, caso o abastecimento de água seja afetado, os moradores podem solicitar caminhões-pipa pelo telefone 115. "A chamada é gratuita e o atendimento funciona a qualquer hora do dia ou da noite", completou. 

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