Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro das Laranjeiras

Vídeo: moradores fecham avenida em protesto contra alagamentos na Serra

Imagens mostram que os manifestantes colocaram barricadas no local. Eles pedem uma solução para os problemas de alagamentos que têm enfrentado no bairro
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

29 nov 2021 às 19:32

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 19:32

Moradores do Bairro das Laranjeiras, na Serra, realizam um protesto na Avenida Todos os Santos nesta segunda-feira (29). Imagens mostram que a população colocou barricadas no local. Os manifestantes pedem uma solução para os problemas de alagamentos que têm enfrentado no bairro. 
Moradores colocaram barricadas em avenida nesta segunda-feira (29)
Moradores colocaram barricadas em avenida nesta segunda-feira (29) Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Acionada pela reportagem de A Gazeta, Prefeitura da Serra afirmou que está adotando duas importantes ações para evitar os alagamentos no bairro, e que há um plano de macrodrenagem do município sendo feito.
Em nota, a administração municipal disse que outra ação diz respeito à microdrenagem, feita pela Secretaria de Obras, que vão complementar o sistema de drenagem para acabar com o problema.
"Vale lembrar que neste domingo (28) houve uma precipitação na Serra da ordem de 103 milímetros, concentrados principalmente entre 19 e 21 horas, ou seja, choveu muito em poucas horas, representando um volume concentrado maior do que o mês de março, onde choveu bastante, por exemplo", fiz a nota.
A reportagem de A Gazeta também acionou a Polícia Militar, que está no local, para saber mais detalhes sobre o protesto. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

Caminhão derruba três postes e imóveis ficam sem energia na Serra

Motorista flagrado com veículo irregular agora tem prazo antes de guincho ser acionado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória laranjeiras Serra Manifestação Protestos Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados