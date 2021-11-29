Vídeo: moradores fecham avenida em protesto contra alagamentos na Serra

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Moradores do Bairro das Laranjeiras, na Serra , realizam um protesto na Avenida Todos os Santos nesta segunda-feira (29). Imagens mostram que a população colocou barricadas no local. Os manifestantes pedem uma solução para os problemas de alagamentos que têm enfrentado no bairro.

Moradores colocaram barricadas em avenida nesta segunda-feira (29) Crédito: Telespectador | TV Gazeta

A Gazeta, a Acionada pela reportagem de Prefeitura da Serra afirmou que está adotando duas importantes ações para evitar os alagamentos no bairro, e que há um plano de macrodrenagem do município sendo feito.

Em nota, a administração municipal disse que outra ação diz respeito à microdrenagem, feita pela Secretaria de Obras, que vão complementar o sistema de drenagem para acabar com o problema.

"Vale lembrar que neste domingo (28) houve uma precipitação na Serra da ordem de 103 milímetros, concentrados principalmente entre 19 e 21 horas, ou seja, choveu muito em poucas horas, representando um volume concentrado maior do que o mês de março, onde choveu bastante, por exemplo", fiz a nota.