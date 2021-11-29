Vídeo: moradores fecham avenida em protesto contra alagamentos na Serra

Moradores do Bairro das Laranjeiras, na Serra, realizam um protesto na Avenida Todos os Santos nesta segunda-feira (29). Imagens mostram que a população colocou barricadas no local. Os manifestantes pedem uma solução para os problemas de alagamentos que têm enfrentado no bairro.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura da Serra afirmou que está adotando duas importantes ações para evitar os alagamentos no bairro, e que há um plano de macrodrenagem do município sendo feito.
Em nota, a administração municipal disse que outra ação diz respeito à microdrenagem, feita pela Secretaria de Obras, que vão complementar o sistema de drenagem para acabar com o problema.
"Vale lembrar que neste domingo (28) houve uma precipitação na Serra da ordem de 103 milímetros, concentrados principalmente entre 19 e 21 horas, ou seja, choveu muito em poucas horas, representando um volume concentrado maior do que o mês de março, onde choveu bastante, por exemplo", fiz a nota.
A reportagem de A Gazeta também acionou a Polícia Militar, que está no local, para saber mais detalhes sobre o protesto. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.