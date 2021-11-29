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Bairro São Diogo I

Caminhão derruba três postes e imóveis ficam sem energia na Serra

Segundo a EDP, 134 clientes foram atingidos com a interrupção do fornecimento de energia elétrica. A concessionária informou nesta terça-feira (30) que o problema foi solucionado
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 nov 2021 às 18:53

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 18:53

Residências e estabelecimentos comerciais ficaram sem luz na Terceira Avenida, no bairro São Diogo I, na Serra, nesta segunda-feira (29). O apagão aconteceu após um caminhão que passava pela via e derrubar três postes. Por motivos de segurança, a EDP desligou o circuito da região e informou que 134 clientes foram atingidos com a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Segundo relato de um morador, o problema ainda não havia sido resolvido até as 18h30 do mesmo. Nesta terça-feira (30), a EDP informou que novos postes foram instalados no local e o serviço foi restabelecido.
Queda de postes deixa rua na Serra sem energia elétrica
Queda de postes deixa avenida do bairro São Diogo I, na Serra, sem energia elétrica. Uma das estruturas atingiu um carro Crédito: Leitor | A Gazeta
A EDP informou à reportagem de A Gazeta ter sido acionada às 13h. A empesa disse que as equipes foram "prontamente mobilizadas para o local, a fim de realizar a substituição das estruturas e normalizar o serviço". Não foi informado um prazo para que a energia elétrica fosse restabelecida no local.
Uma imagem enviada por um leitor de A Gazeta mostra que um dos postes ficou caído em cima de um carro. A fiação ficou pendurada.
Queda de postes deixa rua na Serra sem energia elétrica
Após acidente, a fiação ficou pendurada no local Crédito: Leitor | A Gazeta
Em contato com a reportagem, Jair Meretto, dono de uma empresa localizada na rua, afirmou que os moradores continuavam sem energia no início da noite de segunda-feira. Ele disse ainda que o caminhão responsável por derrubar os postes estava no local, preso pelos fios.
"Tenho uma empresa, mas não tem como trabalhar. Não tem jeito, energia é tudo. Ficamos esperando a energia voltar, mas não sabemos quando isso vai acontecer", comentou.
Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal da Serra disse que não foi acionada para a ocorrência.

Atualização

30/11/2021 - 4:43
Nesta terça-feira (30), a EDP informou que novos postes foram instalados no local e a energia elétrica foi restabelecida na região. O texto foi atualizado.

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