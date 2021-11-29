Caminhão derruba três postes e imóveis ficam sem energia na Serra

Residências e estabelecimentos comerciais ficaram sem luz na Terceira Avenida, no bairro São Diogo I, na Serra , nesta segunda-feira (29). O apagão aconteceu após um caminhão que passava pela via e derrubar três postes. Por motivos de segurança, a EDP desligou o circuito da região e informou que 134 clientes foram atingidos com a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Segundo relato de um morador, o problema ainda não havia sido resolvido até as 18h30 do mesmo. Nesta terça-feira (30), a EDP informou que novos postes foram instalados no local e o serviço foi restabelecido.

Queda de postes deixa avenida do bairro São Diogo I, na Serra, sem energia elétrica. Uma das estruturas atingiu um carro Crédito: Leitor | A Gazeta

A EDP informou à reportagem de A Gazeta ter sido acionada às 13h. A empesa disse que as equipes foram "prontamente mobilizadas para o local, a fim de realizar a substituição das estruturas e normalizar o serviço". Não foi informado um prazo para que a energia elétrica fosse restabelecida no local.

Uma imagem enviada por um leitor de A Gazeta mostra que um dos postes ficou caído em cima de um carro. A fiação ficou pendurada.

Após acidente, a fiação ficou pendurada no local Crédito: Leitor | A Gazeta

Em contato com a reportagem, Jair Meretto, dono de uma empresa localizada na rua, afirmou que os moradores continuavam sem energia no início da noite de segunda-feira. Ele disse ainda que o caminhão responsável por derrubar os postes estava no local, preso pelos fios.

"Tenho uma empresa, mas não tem como trabalhar. Não tem jeito, energia é tudo. Ficamos esperando a energia voltar, mas não sabemos quando isso vai acontecer", comentou.

Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal da Serra disse que não foi acionada para a ocorrência.