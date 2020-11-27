Vídeo: mancha no mar da Ilha do Boi chama atenção em Vitória

Desde o início da tarde desta sexta-feira (27), leitores de A Gazeta têm relatado e enviado imagens que mostram uma mancha acinzentada no mar, próximo à Ilha do Boi, em Vitória. Sobre o assunto, a Secretária Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informou que uma equipe esteve no local por volta das 13 horas e realizou vistoria por terra e água, além de todos os pontos de drenagem fluvial em torno da ilha.

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Segundo o especialista, as chuvas recentes também podem ter influenciado. "Para saber o que é, teria que levar uma amostra ao microscópio. Se tiver coisas não vivas, com barro e lama, material trazido junto a descarga fluvial pelas chuvas, então seria isso: parte desse material suspenso da água turva que teria se desprendido. Mas se a amostra contiver algas, seria reprodução massiva delas. Teria que fazer uma análise do material para saber", concluiu.