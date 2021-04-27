Vídeo: jovem cai de pedra e é resgatado mais de 10 horas depois em Vila Velha

Corpo de Bombeiro resgatou jovem acidentado Crédito: Divulgação | PMVV

O jovem Bruno Cerqueira, de 22 anos, caiu da Pedra do Urubu, localizada no Parque da Manteigueira, em Vila Velha, e foi resgatado no início da noite desta segunda-feira (26), após esperar cerca de 10 horas para ser encontrado por alguém. De acordo com informações da Guarda Municipal de Vila Velha, uma equipe responsável pela Inspetoria Ambiental ouviu os gritos do jovem durante uma ronda preventiva no parque.

O inspetor Nuno Caliman identificou que o rapaz estava em local de difícil acesso, de onde não conseguiria sair sozinho. Ele acionou a Guarda para reforço e o Corpo de Bombeiros para resgate. A partir daí manteve contato com Bruno para garantir que ele não perdesse a consciência. O primeiro contato foi por volta das 18h e o resgate foi efetuado por volta das 20h.

O rapaz teve escoriações no rosto, braços, joelhos e pernas, mas aparentemente não apresentava lesão mais grave, segundo o inspetor. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

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Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o parque está fechado à visitação e o rapaz entrou sem autorização. Ele só foi localizado porque houve ronda preventiva da Inspetoria Ambiental.

"Esse é um trabalho que já fazemos em toda Vila Velha, a gente faz a inspeção das trilhas das unidades de conservação em todo o município. Hoje por sorte decidimos ir à trilha que dá acesso à Pedra do Urubu. Mesmo com o parque fechado, continuamos com a ronda. Mas, por esse motivo, nos surpreendemos com o grito, porque é um local de difícil acesso, tem que percorrer um longo caminho, e nos deparamos com a situação. Por sorte ele não se machucou tão gravemente. Essa trilha nós não fazemos todos os dias, então fica o alerta", disse Caliman.

CHINELO TERIA SOLTADO DO PÉ

De acordo com a subsecretária Landa, comandante da Guarda Municipal, que também esteve no local, o rapaz contou que a queda aconteceu por volta das 8h da manhã. O jovem teria entrado no parque por meio da mata, para olhar a vista do local. Em um dado momento, o chinelo dele teria soltado do pé e ele então tentou pegar e acabou se desequilibrando.

Agentes da Guarda ficaram em contato com o rapaz acidentado para que ele se mantivesse lúcido Crédito: Divulgação | PMVV

"Quando eu cheguei ao local já estava muito escuro e tentamos manter conexão com ele o tempo todo, para que ele se mantivesse lúcido até a chegada dos bombeiros. A Pedra do Urubu tem aproximadamente 15 metros de altura, ele ficou em uma fenda entre duas pedras mais abaixo. Ele disse que estava com dor, mas estava consciente. Nós acionamos a família dele e eles já se reencontraram", contou Landa.