Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Carreta tomba e destrói ponto de ônibus na ES 164 em Vargem Alta

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (26), na entrada do Distrito de Jaciguá. O veículo estava carregado de pó de serra

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 09:49

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

26 abr 2021 às 09:49
O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (26), na entrada do Distrito de Jaciguá. O caminhão estava carregado de pó de serra
Carreta tomba e destrói ponto de ônibus na ES 164, em Vargem Alta Crédito: Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul
Uma carreta carregada de pó de serra tombou, na manhã desta segunda-feira (26), na ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 8h, na entrada do Distrito de Jaciguá.
A carga de pó de serra destruiu um ponto de ônibus que tem no local. Não havia ninguém no momento do acidente. Parte da pista ficou interditada e o trânsito sentido Cachoeiro ficou em meia pista.
Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados com a informação de que o motorista do veículo estava preso às ferragens, mas, ao chegarem ao local, o motorista já havia saído do caminhão sozinho. Ele não se feriu e estava em um posto de combustível, próximo ao local do acidente.
Com informações de Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim Vargem Alta Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados