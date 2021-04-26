Carreta tomba e destrói ponto de ônibus na ES 164 em Vargem Alta

Uma carreta carregada de pó de serra tombou, na manhã desta segunda-feira (26), na ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 8h, na entrada do Distrito de Jaciguá.
A carga de pó de serra destruiu um ponto de ônibus que tem no local. Não havia ninguém no momento do acidente. Parte da pista ficou interditada e o trânsito sentido Cachoeiro ficou em meia pista.
Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados com a informação de que o motorista do veículo estava preso às ferragens, mas, ao chegarem ao local, o motorista já havia saído do caminhão sozinho. Ele não se feriu e estava em um posto de combustível, próximo ao local do acidente.
Com informações de Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul