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Muita fumaça

Vídeo: incêndio destrói oficina de bicicletas e scooters elétricas em Vitória

Um vídeo enviado por um leitor de A Gazeta mostra muita fumaça saindo do teto do estabelecimento, localizado em Jucutuquara, e as chamas consumindo o portão da edificação

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 10:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 mai 2022 às 10:44
Incêndio destrói oficina de bicicletas e scooters elétricas em Vitória
Incêndio destrói oficina de bicicletas e scooters elétricas em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um incêndio atingiu uma oficina de scooters elétricas e bicicletas que fica ao lado de um estúdio e escola de fotografia na manhã desta segunda-feira (23), em Jucutuquara, Vitória. Um vídeo (veja abaixo) enviado por um leitor de A Gazeta mostra muita fumaça saindo do teto do local e as chamas consumindo o portão da edificação.
O tenente Piske, do Corpo de Bombeiros, afirmou que a corporação foi acionada e, quando chegou, um caminhão-pipa já estava fazendo o primeiro combate às chamas. 
"Com a chegada da nossa equipe, conseguimos debelar o incêndio. Foi difícil, porque tem material acumulado, compactado, possivelmente algum material combustível, motocicletas, foi um pouco complicado, mas conseguimos debelar", explicou. 
Sobre as possíveis causas, o tenente disse que, possivelmente, um curto-circuito pode ter atingido as motocicletas e espalhado as chamas. A corporação realiza agora os trabalhos de rescaldo. Por volta das 10h50, um segundo caminhão dos bombeiros chegou ao local para finalizar o combate ao incêndio. 

SUSTO EM ESTÚDIO

A sócia do Estúdio Base 40, Fernanda Abreu, informou que o fogo foi na oficina, mas entrou muita fumaça no estúdio.  "O fogo ficou todo lá, só que entrou muita fumaça no estúdio. Ficou todo mundo muito assustado, retiramos todo mundo correndo, para tentar ajudar a apagar o fogo aqui do lado. Só entrou muita fumaça preta no estúdio, então vamos ter que pintar, limpar, mas de equipamento, estruturalmente mesmo não danificou nada", disse.
"Eu comecei a escutar uns estalos, mas aqui de dentro não dava para saber direito o que estava acontecendo. A gente começou a sentir cheiro de fumaça, como a gente lida com flash, luz, a primeira preocupação foi correr para ver se estava acontecendo alguma coisa, algum curto nos nossos equipamentos.  Vi que não tinha acontecido nada, vim aqui fora e vi que estava o caos aqui na rua. Só vi que estava tendo fogo quando viemos na rua e vimos o fogo na oficina", relatou a sócia. 
Incêndio destrói oficina de bicicletas e scooters elétricas em Vitória
Incêndio destrói oficina de bicicletas e scooters elétricas em Vitória Crédito: Vitor Jubini

GRUPO REALIZAVA ENSAIO NO ESTÚDIO 

Quando o incêndio começou, um grupo de Ecoporanga, Noroeste do Estado, de uma marca de biquíni, realizava um ensaio no estúdio. Os membros preparavam a modelo no momento em que as chamas tomaram conta da oficina.
A maquiadora Tainara Campos relatou ter ouvido três estouros e visto as luzes do local apagarem. "Foi muito rápido, um caminhão-pipa chegou primeiro. Quando o bombeiro chegou já estava controlado. Foram três estouros em seguida. Aí cortou a luz e começamos a ficar preocupados. Foi quando a gente saiu, e começou em coisas de minutos", disse. 
Um outro integrante da equipe da marca de biquíni, Elias Gama, contou que conseguiu ver o incêndio da parte de trás do estúdio. "Na hora que a luz cortou eu fui lá atrás, na área da cozinha, ver o que estava acontecendo. Tem uma porta que divide o lado que de onde pegou fogo para a cozinha, aí dava para ver que estava pegando fogo lá dentro (da oficina) a fumaça e as faíscas", contou. 

PROPRIETÁRIO SOLICITA PERÍCIA

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial, nessa manhã, no bairro Jucutuquara, em Vitória. "A equipe foi ao local e constatou que as chamas atingiam uma oficina de motocicletas, ao lado de um estúdio de fotografia. O combate às chamas foi realizado e não houve feridos", afirmou.
A corporação destacou que o proprietário do comércio solicitou a perícia do incêndio, "que será realizada e possui prazo de cerca de 40 dias para a conclusão", como citado na nota. 
Já a Prefeitura de Vitória afirmou, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), que um caminhão-pipa da equipe de áreas verdes que passava pelo local no momento do incêndio prestou apoio no controle do incêndio, a pedido do Corpo de Bombeiros.

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