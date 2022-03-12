Vídeo: incêndio atinge terreno perto de condomínio e hospital em Cariacica

Um incêndio atingiu um terreno próximo ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), que fica no bairro Tucum, em Cariacica, na noite deste sábado (12). O fogo começou por volta das 18h30 e já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe ao local.
As imagens enviadas à reportagem de A Gazeta impressionam. O fogo parece alto e avança sobre o terreno de forma rápida, gerando bastante fumaça. Assista:
Ana Caroline Senra mora ao lado do terreno e gravou o vídeo. Ela contou que trata-se de uma área particular que estava com mato muito alto e seco. Ela relatou muita fumaça e forte cheiro de queimado.
"Agora o fogo já está mais controlado, o fogo chegou bem próximo ao muro do hospital. Os Bombeiros chegaram cerca de 40 minutos depois que começou. Deram prioridade porque o incêndio foi perto da central de gás do meu condomínio", disse.
A reportagem demandou o Corpo de Bombeiros e a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), que é responsável pelo HEAC, para saber mais detalhes sobre a ocorrência. Até as 21 horas, retornos não foram dados.
Incêndio atinge terreno perto de condomínio e hospital em Cariacica