Vídeo: compressor pega fogo em canteiro de obras em Vitória

Uma fumaça densa foi vista na manhã desta sexta-feira (11) nas imediações do bairro Santa Lúcia, em Vitória, o que deixou alguns moradores da região apreensivos. Veja o vídeo acima.
Procurado, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um canteiro de obras de um prédio em construção, por volta das 9h30.
Segundo a corporação, as equipes chegaram ao local e foram informadas que as chamas atingiam um compressor. O combate foi realizado e o fogo extinto. A perícia foi acionada e não houve feridos. O prazo para conclusão do laudo é de, no mínimo, 40 dias.