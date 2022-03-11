Vídeo: compressor pega fogo em canteiro de obras em Vitória

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Procurado, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um canteiro de obras de um prédio em construção, por volta das 9h30.

Segundo a corporação, as equipes chegaram ao local e foram informadas que as chamas atingiam um compressor. O combate foi realizado e o fogo extinto. A perícia foi acionada e não houve feridos. O prazo para conclusão do laudo é de, no mínimo, 40 dias.