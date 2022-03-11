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Bombeiros acionados

Vídeo: compressor pega fogo em canteiro de obras em Vitória

Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate foi realizado e o fogo extinto. A perícia foi acionada e não houve feridos

Publicado em 

11 mar 2022 às 13:04

Publicado em 11 de Março de 2022 às 13:04

Uma fumaça densa foi vista na manhã desta sexta-feira (11) nas imediações do bairro Santa Lúcia, em Vitória, o que deixou alguns moradores da região apreensivos. Veja o vídeo acima. 
Procurado, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um canteiro de obras de um prédio em construção, por volta das 9h30.
Bombeiros combateram as chamas em canteiro de obras de prédio no bairro Santa Lúcia, em Vitória
Bombeiros combateram as chamas em canteiro de obras de prédio no bairro Santa Lúcia, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Segundo a corporação, as equipes chegaram ao local e foram informadas que as chamas atingiam um compressor. O combate foi realizado e o fogo extinto. A perícia foi acionada e não houve feridos. O prazo para conclusão do laudo é de, no mínimo, 40 dias.

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