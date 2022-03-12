Incêndio atinge área de vegetação perto de casas em Vila Velha

"Estava muito próximo das casas e precisei agir rápido. Estiquei a mangueira de um caminhão pequeno, até a chegada do maior, enquanto dois bombeiros usaram abafadores na área perto da estrada de chão que tem no local, fiquei próximo das casas até que o outro bombeiro se equipasse e atuasse comigo. Foi difícil, cheguei a passar mal por conta da fumaça, mas conseguimos resolver e salvar as casas e os moradores do local”, comentou o agente Augusto, da Guarda Municipal.