Um incêndio atingiu área de vegetação entre a Barra do Jucu e a Praia dos Recifes, em Vila Velha, no final da tarde desta sexta-feira (11). As chamas chegaram a se aproximar de casas da região, mas fogo foi extinto após trabalhos da Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.
"Estava muito próximo das casas e precisei agir rápido. Estiquei a mangueira de um caminhão pequeno, até a chegada do maior, enquanto dois bombeiros usaram abafadores na área perto da estrada de chão que tem no local, fiquei próximo das casas até que o outro bombeiro se equipasse e atuasse comigo. Foi difícil, cheguei a passar mal por conta da fumaça, mas conseguimos resolver e salvar as casas e os moradores do local”, comentou o agente Augusto, da Guarda Municipal.
A região é um foco de incêndios durante este período do ano por conta da temperatura mais elevada e ainda não foi possível calcular o tamanho da área queimada. A região será monitorada pela Secretaria de Meio Ambiente e a Inspetoria Ambiental da Guarda do município.
Incêndio atinge área de vegetação perto de casas em Vila Velha