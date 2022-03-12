Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fogo

Incêndio atinge área de vegetação perto de casas em Vila Velha

Chamas começaram em uma área entre a Barra do Jucu e A Praia dos Recifes na tarde desta sexta-feira (11); fogo foi combatido por equipes da Guarda Municipal e dos Bombeiros
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 mar 2022 às 16:10

Publicado em 12 de Março de 2022 às 16:10

Incêndio atingiu área de vegetação em Vila Velha
Agente da Guarda auxiliando no combate a incêndio em área de vegetação Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Um incêndio atingiu área de vegetação entre a Barra do Jucu e a Praia dos Recifes, em Vila Velha, no final da tarde desta sexta-feira (11). As chamas chegaram a se aproximar de casas da região, mas fogo foi extinto após trabalhos da Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.
"Estava muito próximo das casas e precisei agir rápido. Estiquei a mangueira de um caminhão pequeno, até a chegada do maior, enquanto dois bombeiros usaram abafadores na área perto da estrada de chão que tem no local, fiquei próximo das casas até que o outro bombeiro se equipasse e atuasse comigo. Foi difícil, cheguei a passar mal por conta da fumaça, mas conseguimos resolver e salvar as casas e os moradores do local”, comentou o agente Augusto, da Guarda Municipal.
A região é um foco de incêndios durante este período do ano por conta da temperatura mais elevada e ainda não foi possível calcular o tamanho da área queimada. A região será monitorada pela Secretaria de Meio Ambiente e a Inspetoria Ambiental da Guarda do município.
Incêndio atinge área de vegetação perto de casas em Vila Velha

Veja Também

Empresário tem parada cardíaca e é socorrido por guardas de Vila Velha; veja vídeo

Entenda as novas regras sobre uso de máscara e passaporte da vacina no ES

Vídeo: compressor pega fogo em canteiro de obras em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Grande Vitória Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados