Vídeo: incêndio atinge obra de construção do novo Fórum de Alegre

Um incêndio atingiu, nesta terça-feira (25), a obra de construção da nova sede do Fórum de Alegre, no Centro do município, no Sul do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, não houve feridos porque os trabalhos no local estão parados e ninguém estava no local no momento em que pegou fogo na estrutura.
A Prefeitura de Alegre informou que o incêndio foi de pequenas proporções e as chamas atingiram somente estruturas montadas para a construção.
“A Secretaria de Obras, utilizando caminhão-pipa, foi ao local e controlou o incêndio. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros também chegou”, informou.
Ao lado da obra do novo Fórum de Alegre fica a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município, que não foi atingida pelas chamas. “Só foi atingida pela fumaça, mas o fogo não chegou a atingir a construção”, explicou a prefeitura.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.