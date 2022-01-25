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Sem feridos

Vídeo: incêndio atinge obra de construção do novo Fórum de Alegre

Segundo a prefeitura, a obra da nova sede do fórum está parada, por isso não havia ninguém no momento do incêndio. Prédio da OAB no município fica ao lado da construção, mas não foi atingido
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 jan 2022 às 19:54

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 19:54

Um incêndio atingiu, nesta terça-feira (25), a obra de construção da nova sede do Fórum de Alegre, no Centro do município, no Sul do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, não houve feridos porque os trabalhos no local estão parados e ninguém estava no local no momento em que pegou fogo na estrutura.
A Prefeitura de Alegre informou que o incêndio foi de pequenas proporções e as chamas atingiram somente estruturas montadas para a construção.
“A Secretaria de Obras, utilizando caminhão-pipa, foi ao local e controlou o incêndio. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros também chegou”, informou.
Ao lado da obra do novo Fórum de Alegre fica a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município, que não foi atingida pelas chamas. “Só foi atingida pela fumaça, mas o fogo não chegou a atingir a construção”, explicou a prefeitura.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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