Vídeo: incêndio atinge apartamento em Rio Novo do Sul

Um incêndio atingiu um apartamento na tarde desta segunda-feira (2), no bairro São José, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. Segundo a Defesa Civil, as chamas começaram em um ar-condicionado do quarto. Apesar do susto, ninguém se feriu.
O coordenador municipal da Defesa Civil Municipal, Efraim das Neves, informou que a ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim e de Marataízes, e contou com apoio de um caminhão pipa da Prefeitura de Rio Novo do Sul.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Novo do Sul, todos os moradores tiveram que sair do prédio para que seja feita uma avaliação do imóvel. “O prédio foi interditado, mas todas as pessoas estão bem. Amanhã (3), será feita uma vistoria com a equipe de engenharia da prefeitura”, contou.
Efraim das Neves explicou que a interdição é necessária para evitar possíveis riscos de eletricidade. “Vamos verificar o que aconteceu com o ar-condicionado, se foi fiação velha ou curto circuito, por exemplo”, disse o coordenador.
As chamas do incêndio já foram contidas e nenhum morador se encontra mais na residência.