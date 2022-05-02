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Ar-condicionado

Vídeo: incêndio atinge apartamento em Rio Novo do Sul

Fogo começou no ar-condicionado de um dos quartos. Devido ao risco, a Defesa Civil disse que o prédio foi interditado para uma vistoria no local, que deve ocorrer nesta terça (3)

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:33

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

02 mai 2022 às 19:33
Um incêndio atingiu um apartamento na tarde desta segunda-feira (2), no bairro São José, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. Segundo a Defesa Civil, as chamas começaram em um ar-condicionado do quarto. Apesar do susto, ninguém se feriu.
O coordenador municipal da Defesa Civil Municipal, Efraim das Neves, informou que a ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim e de Marataízes, e contou com apoio de um caminhão pipa da Prefeitura de Rio Novo do Sul.
Apartamento pega fogo em Rio Novo do Sul
O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência do incêndio em Rio Novo do Sul Crédito: Redes sociais
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Novo do Sul, todos os moradores tiveram que sair do prédio para que seja feita uma avaliação do imóvel. “O prédio foi interditado, mas todas as pessoas estão bem. Amanhã (3), será feita uma vistoria com a equipe de engenharia da prefeitura”, contou.
Efraim das Neves explicou que a interdição é necessária para evitar possíveis riscos de eletricidade. “Vamos verificar o que aconteceu com o ar-condicionado, se foi fiação velha ou curto circuito, por exemplo”, disse o coordenador.
As chamas do incêndio já foram contidas e nenhum morador se encontra mais na residência.

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