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Bairro Divino Espírito Santo

Vídeo: homem vai parar dentro de valão em Vila Velha após confusão

A Polícia Militar informou ter recebido a informação de que um homem havia caído em um valão no bairro Espírito Santo após uma confusão, mas ao chegar no local não havia mais ninguém por lá

Publicado em 

21 jan 2021 às 19:01

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 19:01

Homem cai dentro de valão em Vila Velha
Homem é filmado dentro de valão em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um homem foi filmado dentro de um valão, localizado nas proximidades do Terminal de Vila Velha, no início da tarde desta quinta-feira (21). Segundo a pessoa que gravou o vídeo, ele teria se envolvido em uma confusão e pulou na água para não ser agredido.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou ter recebido a informação de que um homem havia caído dentro de um valão no bairro Espírito Santo, em Vila Velha após uma confusão. Ainda de acordo com a PMES, militares realizavam rondas na região, mas não encontraram o homem no local.
A Guarda Municipal de Vila Velha, por sua vez, disse que não foi acionada para o caso.
Demandado, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) ainda não respondeu se houve alguma confusão no terminal. Quando a resposta chegar esta reportagem será atualizada.

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