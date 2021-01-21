Vídeo: homem vai parar dentro de valão em Vila Velha após confusão

Um homem foi filmado dentro de um valão, localizado nas proximidades do Terminal de Vila Velha, no início da tarde desta quinta-feira (21). Segundo a pessoa que gravou o vídeo, ele teria se envolvido em uma confusão e pulou na água para não ser agredido.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou ter recebido a informação de que um homem havia caído dentro de um valão no bairro Espírito Santo, em Vila Velha após uma confusão. Ainda de acordo com a PMES, militares realizavam rondas na região, mas não encontraram o homem no local.
A Guarda Municipal de Vila Velha, por sua vez, disse que não foi acionada para o caso.
Demandado, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) ainda não respondeu se houve alguma confusão no terminal. Quando a resposta chegar esta reportagem será atualizada.