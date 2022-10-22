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Insegurança

Vídeo: Homem invade barbearia e deixa prejuízo de R$ 10 mil em Vila Velha

Imagens mostram homem chegando de bicicleta e invadindo o estabelecimento, onde furtou semijoias e ferramentas de trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2022 às 19:47

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 19:47

Diversos objetos foram furtados de uma barbearia localizada em Itapuã, Vila Velha, na manhã deste sábado (22). O prejuízo, segundo o responsável pelo estabelecimento, pode chegar a R$ 10 mil. Até o momento, ninguém foi detido.
Um vídeo flagrou o momento em que um homem conseguiu entrar no local. Nas imagens, o suspeito aparece por volta das 6h andando de bicicleta. Ele para em frente à barbearia, localizada na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho.
Na sequência, ele abre a porta da barbearia testando algumas chaves. Em seguida, coloca a bicicleta para dentro do estabelecimento e pratica o furto.
Furto em barbearia de Vila Velha
Furto em barbearia de Vila Velha Crédito: Reprodução videomonitoramento
Segundo informações do site G1, o responsável pela barbearia, o barbeiro Pablo César Nunes, de 28 anos, disse que o prejuízo pode chegar a R$ 10 mil.
"Não tem sinais de arrombamentos na nossa barbearia. Ele levou o mostruário de semijoais e também várias ferramentas que a gente tinha de trabalho", disse Pablo.
O barbeiro disse ainda que não é a primeira vez que o estabelecimento é furtado. "Há três anos, aconteceu a mesma coisa. Melhoramos a segurança, mas não teve jeito. A nossa região é muito insegura. Tem policiamento, porque a gente vê; mas esses crimes são comuns, acontecem o tempo todo", disse.
Questionada sobre a insegurança na região de Itapuã, a Polícia Militar disse que realiza policiamento ostensivo em todo o bairro com o objetivo de combater todo tipo de crime. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido detido.

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