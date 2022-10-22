Vídeo: Homem invade barbearia e deixa prejuízo de R$ 10 mil em Vila Velha

Diversos objetos foram furtados de uma barbearia localizada em Itapuã, Vila Velha , na manhã deste sábado (22). O prejuízo, segundo o responsável pelo estabelecimento, pode chegar a R$ 10 mil. Até o momento, ninguém foi detido.

Um vídeo flagrou o momento em que um homem conseguiu entrar no local. Nas imagens, o suspeito aparece por volta das 6h andando de bicicleta. Ele para em frente à barbearia, localizada na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho.

Na sequência, ele abre a porta da barbearia testando algumas chaves. Em seguida, coloca a bicicleta para dentro do estabelecimento e pratica o furto.

Furto em barbearia de Vila Velha Crédito: Reprodução videomonitoramento

Segundo informações do site G1, o responsável pela barbearia, o barbeiro Pablo César Nunes, de 28 anos, disse que o prejuízo pode chegar a R$ 10 mil.

"Não tem sinais de arrombamentos na nossa barbearia. Ele levou o mostruário de semijoais e também várias ferramentas que a gente tinha de trabalho", disse Pablo.

O barbeiro disse ainda que não é a primeira vez que o estabelecimento é furtado. "Há três anos, aconteceu a mesma coisa. Melhoramos a segurança, mas não teve jeito. A nossa região é muito insegura. Tem policiamento, porque a gente vê; mas esses crimes são comuns, acontecem o tempo todo", disse.