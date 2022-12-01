Vídeo: grávida e filho pequeno são resgatados em caixa d'água no ES

(veja acima) mostra o momento em que uma grávida de oito meses e o filho dela de quatro anos são resgatados por um grupo de moradores, usando uma caixa d'água. Isso aconteceu nesta quinta-feira (1), no bairro Industrial, em O vídeomostra o momento em que uma grávida de oito meses e o filho dela de quatro anos são resgatados por um grupo de moradores, usando uma caixa d'água. Isso aconteceu nesta quinta-feira (1), no bairro Industrial, em Viana . O município é um dos mais atingidos pela chuva no Espírito Santo e teve situação de calamidade decretada pela prefeitura.

Nas imagens, a caixa é empurrada por pessoas que estão com a água na altura do peito. A gestante, Jaqueline do Rosário, de 28 anos, é ajudante de transporte escolar e contou à repórter Juirana Nobres, do g1ES, que estava aflita ao ver a rua ser tomada pela água chuva.

"Estava com muito medo. A água subiu muito rápido, não deu tempo de sair. No início, fiquei com receio de colocar os pés na água e pegar alguma bactéria. Grávida do jeito que estou seria uma perigo. Resolvi esperar, mas não passou muito tempo e a água já estava com mais de um metro de altura" Jaqueline do Rosário - Grávida resgatada

O resgate

A cunhada de Jaqueline, a ajudante de pedreiro Lucinéia Patrocínio, disse que quando a chuva começou a aumentar foi até o local e tirou a mãe, de 68 anos, que mora com Jaqueline, e a levou nos braços com o marido. Ao retornar para buscar a cunhada grávida, a água estava batendo no peito.

"Não conseguimos chegar até lá. Tudo tinha virado um grande rio. Pedimos o barco da prefeitura para ajudar, mas estava preso no engarrafamento e demorou demais" Lucinéia Patrocínio - Ajudante de pedreiro

Com a demora no resgate e a preocupação com a cunhada, o marido de Lucineia conseguiu com vizinhos uma caixa d'água e eles resolveram fazer um resgate improvisado. Ela contou que um alagamento parecido aconteceu em 2019, mas ninguém precisou de ajuda desta forma.

"A gente só queria tirar minha cunhada e meu sobrinho do terraço da casa o mais rápido possível. Lá não tinha comida nem banheiro para eles. A chuva destruiu tudo o que tinha na casa que fica embaixo onde eles moram com minha mãe", disse a ajudante de pedreiro.

Por volta de 9h, uma caixa d'água foi improvisada como barco para resgatar a gestante e o filho dela de quatro anos. "Da casa até a caixa, meu cunhado e um vizinho me pegaram no colo. Quase nem molhei os pés", contou a grávida.

Dez minutos dentro de caixa d'água

O trajeto da casa da moradora até uma área seca demorou cerca de dez minutos. Jaqueline disse que a região sempre alaga, mas nunca passou por situação parecida.

"Nunca imaginei passar por algo assim na vida. Fiquei feliz que todo mundo quis ajudar. Meu filho, Nico, nem queria sair do 'barco improvisado', queria mais (risos)" Jaqueline do Rosário - Grávida resgatada

A grávida de oito meses espera por Liz, que deve chegar até o final deste mês. Descontraída e a salvo, Jaqueline disse que já vai ter história para contar para a filha. "Ela ainda nem chegou ao mundo e já está vivendo aventuras", disse ela ao risos.