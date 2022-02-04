Vídeo: família capixaba enfrenta nevasca histórica nos EUA

Your browser does not support the video tag.

Desde 2019, Fábio Alencar de Souza mora em Revere, cidade litorânea a cerca de 10 minutos de Boston, no estado de Massachusetts, com a esposa Olívia e a filha Ana Júlia, de 12 anos. Por mais de um dia, a família capixaba ficou presa dentro de casa devido ao acúmulo de neve, que chegou a cerca de 60 centímetros nas ruas.

Fábio mora com a esposa Olívia e a filha Ana Júlia em Revere, cidade a 10 minutos Boston, no estado de Massachusetts Crédito: Fábio Alencar de Souza

"Desde o início da semana já sabíamos, por meio das previsões do tempo, que teríamos uma tempestade bem forte. A previsão se confirmou. A neve começou a cair por volta de 23 horas da última sexta-feira (28) e foi até as 22h de sábado (29). A nevasca que caiu foi a maior que eu vi nesses quase três anos de América" Fábio Alencar de Souza - Capixaba que mora nos EUA

Essa não foi somente uma das maiores nevascas que a família já viu durante o tempo de permanência no país: a tempestade foi uma das maiores já enfrentadas pelos norte-americanos. A região onde o capixaba vive foi uma das mais atingidas pela combinação de muita neve, temperaturas negativas e ventos de mais de 100 km/h.

Com múltiplos alertas, Nova Iorque e Boston foram as cidades mais afetadas pela tempestade, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês). Em Nova Iorque, a temperatura de -10ºC, o vento forte e a nevasca levaram a prefeitura a decretar estado de emergência, e a mesma decisão foi tomada pela prefeita de Boston, Michelle Wu.

"Vai ficar muito feio. Será uma tempestade histórica", afirmou Wu em entrevista coletiva. "Essa tempestade parece que pode entrar para o livro dos recordes", acrescentou. Entre as medidas de precaução anunciadas, a prefeita pediu que a população ficasse em casa.

Nevasca deixou família capixaba presa em casa em cidade nos EUA Crédito: Fábio Alencar de Souza

O capixaba ainda tentou arriscar, mas, em uma nevasca, a neve é acompanhada de rajadas de vento, criando uma visibilidade quase nula. “Tentei sair de casa e ir a um supermercado que fica a menos de 300 metros da minha casa e me arrependi na metade do caminho, já que a visibilidade era quase zero", relatou.

O jeito foi ficar em casa até a neve derreter. “No sábado (29), acabei ficando em casa e sem trabalhar devido a isso. No domingo (30), passei a manhã limpando a frente da casa onde moro”, afirmou.

Acúmulo de neve de cerca de 60 centímetros nas ruas. Crédito: Fábio Alencar de Souza

A família tinha um comércio quando morava em Aracruz, mas decidiu se desfazer do negócio e recomeçar a vida em outro país. Atualmente, o capixaba trabalha como motorista, fazendo entregas na região de Boston, mas o clima dificulta a vida na profissão.

“Os dias de neve são dias de transtornos no trânsito, pois ocorrem muitas batidas leves. O trânsito fica lento e as ruas têm possibilidade de atolamento de carros na neve. Quem trabalha com delivery sofre. Mas também tem um lado positivo, que são as gorjetas dadas pelos solicitantes desses serviços. Geralmente, o americano reconhece a dificuldade e fica mais generoso”, afirma.

Apesar dos transtornos causados pela nevasca, o capixaba reconhece a beleza proporcionada pela neve.

"A neve é realmente um incômodo na vida do trabalhador aqui, porém, é muito lindo quando cai e deixa paisagens deslumbrantes!" Fábio Alencar de Souza - Capixaba que mora nos EUA