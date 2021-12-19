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Vídeo: carro com kit gás pega fogo em bairro de Vitória

Incêndio aconteceu na tarde deste domingo (19), no bairro Caratoíra, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2021 às 16:43

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 16:43

Um carro pegou fogo próximo a uma praça do bairro Caratoíra, em Vitória, na tarde deste domingo (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Segundo informações da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, o dono do carro não foi localizado após o incêndio. Não há registro de feridos.
Testemunhas contaram à reportagem que o dono do carro seria um senhor que estava junto com um casal. Ele parou pedindo ajuda, avisando que o carro tinha um kit gás. Algumas pessoas tentaram procurar um extintor de incêndio, mas como as chamas estavam altas, acabaram se afastando com medo de o veículo explodir.
A reportagem tentou encontrar o dono do carro, mas ele não foi localizado. Nas imagens é possível ver o trabalho dos bombeiros, que conseguiram controlar o incêndio sem que o kit gás do veículo explodisse.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos e que uma equipe apagou o incêndio. A corporação também informou que não houve pedido de perícia.
A reportagem de A Gazeta questionou a corporação sobre a localização do dono do veículo. O Corpo de Bombeiros afirmou que "as informações passadas são relativas ao atendimento dos bombeiros após a chegada" e, assim, não tem como "repassar algo que não foi presenciado pela guarnição".

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