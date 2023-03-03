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Milhares de peixinhos

Vídeo: cardume faz 'balé' e encanta moradores em praia de Guarapari

Peixes foram observados na Praia do Riacho nessa quarta-feira (01); biólogo explica que cardume de manjubas é formado quando estão em período de reprodução ou sob ameaça de um predador

Publicado em 03 de Março de 2023 às 08:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2023 às 08:30
Milhares de peixinhos se "reuniram" para deixar o mar da Praia do Riacho, em Guarapari, ainda mais bonito na manhã de quarta-feira (01). Os moradores da região, James Graupner e Manassés Marchezi, flagraram as manjubas enquanto elas formavam um enorme cardume.
Em entrevista ao site A Gazeta, Graupner afirmou que os peixes costumam aparecer desta maneira nesta época do ano. Também é possível observar algumas tartarugas ao redor do grupo. Além de proporcionarem uma bela cena, os peixes atraem muitos banhistas e curiosos que buscam fotografar o momento.

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"Nessa época do ano, geralmente, os cardumes são atacados por predadores maiores, então eles vêm para perto da praia, se refugiar. A gente sempre vai e filma. Todo ano acontece, entre março e abril. Ontem (1) tinha até tartaruga. Fui lá filmar e coloquei o iPhone um pouco embaixo da água também. É legal, bacana, porque são muitos peixes", afirmou.
Consultado sobre as características desses animais, o biólogo Elber Tesch acredita que elas sejam manjubas juvenis. Ele explicou ainda que essa espécie de peixe é comum no litoral capixaba.
"Os animais têm suas estratégias. Uns são mais sociais, vivem em grupo, outros isolados. Existem vantagens e desvantagens. As vantagens são reprodução, defesa contra predadores, e é possível que eles estejam fazendo isso ali na praia. Por exemplo, juntos, às vezes o predador foge. E a chance do predador pegar um ali no meio é muito menor se estivesse sozinho", aponta. 

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