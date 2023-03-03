Vídeo: cardume faz 'balé' e encanta moradores em praia de Guarapari

Milhares de peixinhos se "reuniram" para deixar o mar da Praia do Riacho, em Guarapari , ainda mais bonito na manhã de quarta-feira (01). Os moradores da região, James Graupner e Manassés Marchezi, flagraram as manjubas enquanto elas formavam um enorme cardume.

Em entrevista ao site A Gazeta, Graupner afirmou que os peixes costumam aparecer desta maneira nesta época do ano. Também é possível observar algumas tartarugas ao redor do grupo. Além de proporcionarem uma bela cena, os peixes atraem muitos banhistas e curiosos que buscam fotografar o momento.

"Nessa época do ano, geralmente, os cardumes são atacados por predadores maiores, então eles vêm para perto da praia, se refugiar. A gente sempre vai e filma. Todo ano acontece, entre março e abril. Ontem (1) tinha até tartaruga. Fui lá filmar e coloquei o iPhone um pouco embaixo da água também. É legal, bacana, porque são muitos peixes", afirmou.

Consultado sobre as características desses animais, o biólogo Elber Tesch acredita que elas sejam manjubas juvenis. Ele explicou ainda que essa espécie de peixe é comum no litoral capixaba.