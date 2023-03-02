Vídeo: bando de quatis é flagrado atravessando estrada em Pedra Azul

Domingos Martins. Imagine sair de casa de manhã para trabalhar e, no caminho, se deparar com um bando de quatis atravessando a estrada. Essa situação inusitada aconteceu aqui no Espírito Santo , no distrito de São Paulo do Aracê, em Pedra Azul

A cena dos bichinhos atravessando a estrada foi registrada pela Rosi Reis, proprietária de um restaurante que fica localizado em uma região de montanhas do distrito. Ela contou para A Gazeta que estava indo para o local, junto do esposo, quando viu vários quatis e resolveu registrar o momento.

"Moramos em uma área de mata aqui em São Paulo do Aracê e sempre encontramos muitos bichinhos: macacos, araras, cobras... Mas nunca nessa quantidade e, muito menos, um bando de quatis. Fiquei encantada com a cena e resolvi registrar", disse.