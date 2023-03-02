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Vídeo: bando de quatis é flagrado atravessando estrada em Pedra Azul

Cena foi registrada no distrito de São Paulo do Aracê, na Região Serrana, por uma proprietária de um restaurante da região; segundo biólogo, comportamento de andar em grupos é comum na espécie

Publicado em 02 de Março de 2023 às 16:10

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

02 mar 2023 às 16:10
Imagine sair de casa de manhã para trabalhar e, no caminho, se deparar com um bando de quatis atravessando a estrada. Essa situação inusitada aconteceu aqui no Espírito Santo, no distrito de São Paulo do Aracê, em Pedra AzulDomingos Martins.  
A cena dos bichinhos atravessando a estrada foi registrada pela Rosi Reis, proprietária de um restaurante que fica localizado em uma região de montanhas do distrito. Ela contou para A Gazeta que estava indo para o local, junto do esposo, quando viu vários quatis e resolveu registrar o momento.
"Moramos em uma área de mata aqui em São Paulo do Aracê e sempre encontramos muitos bichinhos: macacos, araras, cobras... Mas nunca nessa quantidade e, muito menos, um bando de quatis. Fiquei encantada com a cena e resolvi registrar", disse.
De acordo com o biólogo Emanuel Nardoto, esse comportamento de andar em grupos é comum entre a espécie. "Os quatis vivem em grupos de, em média, 25 animais. Normalmente, a maioria são fêmeas e os machos ficam no grupo até crescerem, quando vão buscar outros grupos para reproduzir", informou. 

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