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Vídeo: balão sobrevoa céu de Colatina e chama atenção de moradores

Empresa de balonismo capixaba escolheu o céu da "Princesinha do Norte" para realizar um primeiro voo teste, que durou cerca de 50 minutos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

24 out 2024 às 17:50

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 17:50

Moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, acordaram com o céu mais colorido na manhã desta quinta-feira (24). Isso porque uma empresa de balonismo capixaba escolheu o céu da "Princesinha do Norte" para realizar um primeiro voo teste. Vídeos do sobrevoo do balão logo circularam pelas redes sociais. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, um dos sócios da Magic Balloon - a empresa responsável pelo balão -, Ronan Moulin, disse que escolheu Colatina para fazer o voo-teste, pois a cidade tem uma condição climática favorável, além de belos nascer e pôr do sol. "Colatina também tem um núcleo populacional com potencial de demanda para o balonismo", acrescentou. 
O empresário contou que o voo, com capacidade para até 14 pessoas (a depender do peso), ocorreu com segurança e dentro do esperado. O balão enfeitou o céu da cidade por cerca de 50 minutos. 
Após o sobrevoo ter sido um sucesso, a ideia do empresário é expandir a prática do balonismo para outros municípios capixabas.
Vídeo: balão sobrevoa céu de Colatina e chama atenção de moradores
"Nossa base é Santa Teresa, mas, por condições de voo, iniciamos os teste em Colatina até Santa Teresa demonstrar segurança para o voo. A próxima cidade será Linhares, e por aí vai [...]. Nossa ideia é fazer voos cativos em Santa Teresa em dias de evento e de grande movimento na cidade. São voos ancorados, mas que permitem uma parte da experiência de voar de balão", finalizou Ronan. 

O que são voos cativos?

O voo cativo é uma modalidade de voo de balão de ar quente em que o balão é amarrado ao solo por cordas, permitindo que suba até uma certa altura. É uma atividade segura e controlada que pode ser utilizada em eventos como feiras, festivais, convenções e campanhas publicitárias.

Sucesso no ES

Com um show de cores que encanta, a prática do balonismo tem ganhado muitos adeptos e fortalecido o turismo. No Espírito Santo, o destino de Pedra Azul, em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, e Pancas, no Noroeste capixaba, são destaques da atração. 
Pancas, que já é famosa pelas competições de voo livre e aeromodelismo, ganhou em 2023 o "Festival de Balonismo dos Pontões Capixabas". O encontro recebe pilotos de muitos estados do país, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Além das provas disputadas durante o festival, é possível realizar passeios de balão. 
Pedra Azul, por sua vez, passou a contar com voos de balão em maio deste ano. Ao todo, três modalidades de passeios são oferecidos: voo cativo, quando o balão sobe; voo livre, com duração de três horas; e voos fechados para empresas. Os valores dos passeios custam a partir de R$ 140.

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