Moradores de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , acordaram com o céu mais colorido na manhã desta quinta-feira (24). Isso porque uma empresa de balonismo capixaba escolheu o céu da "Princesinha do Norte" para realizar um primeiro voo teste. Vídeos do sobrevoo do balão logo circularam pelas redes sociais.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, um dos sócios da Magic Balloon - a empresa responsável pelo balão -, Ronan Moulin, disse que escolheu Colatina para fazer o voo-teste, pois a cidade tem uma condição climática favorável, além de belos nascer e pôr do sol. "Colatina também tem um núcleo populacional com potencial de demanda para o balonismo", acrescentou.

O empresário contou que o voo, com capacidade para até 14 pessoas (a depender do peso), ocorreu com segurança e dentro do esperado. O balão enfeitou o céu da cidade por cerca de 50 minutos.

Após o sobrevoo ter sido um sucesso, a ideia do empresário é expandir a prática do balonismo para outros municípios capixabas.

Your browser does not support the audio element. Vídeo: balão sobrevoa céu de Colatina e chama atenção de moradores

"Nossa base é Santa Teresa, mas, por condições de voo, iniciamos os teste em Colatina até Santa Teresa demonstrar segurança para o voo. A próxima cidade será Linhares, e por aí vai [...]. Nossa ideia é fazer voos cativos em Santa Teresa em dias de evento e de grande movimento na cidade. São voos ancorados, mas que permitem uma parte da experiência de voar de balão", finalizou Ronan.

O que são voos cativos? O voo cativo é uma modalidade de voo de balão de ar quente em que o balão é amarrado ao solo por cordas, permitindo que suba até uma certa altura. É uma atividade segura e controlada que pode ser utilizada em eventos como feiras, festivais, convenções e campanhas publicitárias.

Sucesso no ES

Com um show de cores que encanta, a prática do balonismo tem ganhado muitos adeptos e fortalecido o turismo. No Espírito Sant o, o destino de Pedra Azul, em Domingos Martins , na região Serrana do Estado, e Pancas , no Noroeste capixaba, são destaques da atração.

Pancas, que já é famosa pelas competições de voo livre e aeromodelismo, ganhou em 2023 o "Festival de Balonismo dos Pontões Capixabas" . O encontro recebe pilotos de muitos estados do país, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Além das provas disputadas durante o festival, é possível realizar passeios de balão.