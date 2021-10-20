Vídeo: árvore cai e atinge carros em Jardim Camburi, em Vitória

Árvore cai e atinge carros em Jardim Camburi Crédito: Luciana Gama

Veja vídeo: Uma árvore caiu na rua Belmiro Teixeira Pimenta, no bairro Jardim Camburi, em Vitória , na tarde desta quarta-feira (20), próximo à igreja católica e a uma delegacia, e atingiu pelo menos dois carros. O comerciante Sérgio Ferreira Junior, de 40 anos, registrou imagens que mostram os danos causados.

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Segundo o comerciante, a árvore caiu por volta das 15h. "Um dos carros atingidos é do meu funcionário, um Volkswagen Voyage. Ele teve prejuízos na lanterna e no para-choque. A Guarda Municipal esteve aqui. Uma equipe veio e colocou cone (sinalização) para que outras pessoas não entrem na rua", contou Sérgio.

O vendedor Uelton Henrique Chaga Rangel, proprietário do Volkswagen Voyage, disse que o prejuízo com os danos ao carro pode ultrapassar os R$ 300. "Foi provocada uma avaria grave na lanterna direita traseira e arranhões no para-choque. Eu não tinha pensado na possibilidade daquela árvore cair, mas era provável que, se caísse, causaria problema, já que ela estava na lateral da pista", afirmou.

Moradores da região afirmaram que a Prefeitura de Vitória já havia sido acionada anteriormente para cortar a árvore.

Árvore cai e atinge carros em Jardim Camburi Crédito: Luciana Gama

A árvore caiu durante a chuva que vem atingindo a Grande Vitória desde o início da semana e após alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontava possibilidade de chuvas intensas no Estado.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que equipes da Gerência de Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) passaram a tarde desta quarta-feira retirando duas árvores caídas na rua Belmiro Teixeira Pimenta, em Jardim Camburi. A operação contou com 20 profissionais, que cerraram os galhos para que a via pudesse ser liberada para a circulação de veículos.

Segundo o órgão, as árvores caíram por volta das 15h, momento em que a Guarda Municipal de Vitória isolou a área para a segurança de moradores e de veículos. A prefeitura disse que verificou que não havia risco de queda de outras árvores e iniciou a remoção total das plantas, sem previsão de prazo para conclusão do trabalho. Segundo o gerente de Áreas Verdes, Yuri Ramos Brito, normalmente, a retirada de uma árvore desse porte leva de três a quatro horas de trabalho, mas há dificuldade devido à chuva.

O gerente de Áreas verdes explicou que, em Vitória, o trabalho de poda, poda de raiz, tutoramento e tratamento fitossanitário nas árvores é permanente e moradores não são autorizados a podar ou retirar árvores em locais públicos. O serviço, segundo Yuri, deve ser solicitado pelo telefone 156 ou pelo aplicativo Vitória Online. Após registrar a solicitação, um técnico é enviado ao local para fazer uma avaliação e emitir um laudo indicando ou não o serviço. Se for confirmada a necessidade, o trabalho será agendado e realizado por técnicos da Semmam.