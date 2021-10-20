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Chuva no ES

Vídeo: árvore cai e atinge carros em Jardim Camburi, em Vitória

A árvore caiu por volta das 15h desta quarta-feira (20), na rua Belmiro Teixeira Pimenta. Proprietário de um dos veículos atingidos disse que prejuízo pode ultrapassar R$ 300
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 out 2021 às 17:02

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 17:02

Em Vitória
Árvore cai e atinge carros em Jardim Camburi Crédito: Luciana Gama
Uma árvore caiu na rua Belmiro Teixeira Pimenta, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (20), próximo à igreja católica e a uma delegacia, e atingiu pelo menos dois carros. O comerciante Sérgio Ferreira Junior, de 40 anos, registrou imagens que mostram os danos causados. Veja vídeo:
Segundo o comerciante, a árvore caiu por volta das 15h. "Um dos carros atingidos é do meu funcionário, um Volkswagen Voyage. Ele teve prejuízos na lanterna e no para-choque. A Guarda Municipal esteve aqui. Uma equipe veio e colocou cone (sinalização) para que outras pessoas não entrem na rua", contou Sérgio.
O vendedor Uelton Henrique Chaga Rangel, proprietário do Volkswagen Voyage, disse que o prejuízo com os danos ao carro pode ultrapassar os R$ 300. "Foi provocada uma avaria grave na lanterna direita traseira e arranhões no para-choque. Eu não tinha pensado na possibilidade daquela árvore cair, mas era provável que, se caísse, causaria problema, já que ela estava na lateral da pista", afirmou.
Moradores da região afirmaram que a Prefeitura de Vitória já havia sido acionada anteriormente para cortar a árvore.
Em Vitória
Árvore cai e atinge carros em Jardim Camburi Crédito: Luciana Gama
A árvore caiu durante a chuva que vem atingindo a Grande Vitória desde o início da semana e após alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontava possibilidade de chuvas intensas no Estado.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que equipes da Gerência de Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) passaram a tarde desta quarta-feira retirando duas árvores caídas na rua Belmiro Teixeira Pimenta, em Jardim Camburi. A operação contou com 20 profissionais, que cerraram os galhos para que a via pudesse ser liberada para a circulação de veículos.
Segundo o órgão, as árvores caíram por volta das 15h, momento em que a Guarda Municipal de Vitória isolou a área para a segurança de moradores e de veículos. A prefeitura disse que verificou que não havia risco de queda de outras árvores e iniciou a remoção total das plantas, sem previsão de prazo para conclusão do trabalho. Segundo o gerente de Áreas Verdes, Yuri Ramos Brito, normalmente, a retirada de uma árvore desse porte leva de três a quatro horas de trabalho, mas há dificuldade devido à chuva.
O gerente de Áreas verdes explicou que, em Vitória, o trabalho de poda, poda de raiz, tutoramento e tratamento fitossanitário nas árvores é permanente e moradores não são autorizados a podar ou retirar árvores em locais públicos. O serviço, segundo Yuri, deve ser solicitado pelo telefone 156 ou pelo aplicativo Vitória Online. Após registrar a solicitação, um técnico é enviado ao local para fazer uma avaliação e emitir um laudo indicando ou não o serviço. Se for confirmada a necessidade, o trabalho será agendado e realizado por técnicos da Semmam.

Atualização

20/10/2021 - 6:56
Após a publicação desta matéria, a Prefeitura de Vitória se posicionou sobre o fato, explicando os trabalhos realizados no local e esclarecendo sobre como pode ser solicitado o serviço de poda e corte de árvores no município.

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