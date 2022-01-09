Vice-prefeito eleito de Vila Velha, Victor Linhalis (Solidariedade), se feriu com um tiro acidental na virilha Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Vice-prefeito de Vila Velha se recupera bem, mas segue sem previsão de alta

O boletim médico detalhou ainda que Linhalis já pode tomar banho no chuveiro e caminhar pelos corredores do hospital. O comunicado ressalta ainda que o vice-prefeito se alimenta bem.

TIRO ACIDENTAL

Victor Linhalis se feriu com um tiro acidental na virilha na tarde deste sábado (8) quando entrava em seu carro na Ponta da Fruta. O disparo acabou atingindo as partes íntimas do político.

Ele foi levado para o Hospital Vila Velha onde foi operado por um urologista. A Prefeitura informou que "não houve nenhuma lesão mais grave que comprometesse o estado geral ou o colocasse em risco o paciente". Ainda segundo o município, a cirurgia durou cerca de 1h40.

"Dr. Victor estava lúcido, sob efeito de anestesia e conversou durante o procedimento. Não foi necessário remover o projétil, pois ele transfixou e saiu", diz o boletim divulgado no fim da tarde deste sábado.