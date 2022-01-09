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Após tiro acidental

Vice-prefeito de Vila Velha se recupera bem, mas segue sem previsão de alta

De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (9), Victor Linhalis já pode caminhar e tomar banho no chuveiro, além de não haver reações ou sangramento no local da cirurgia
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 jan 2022 às 18:30

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 18:30

Vice-prefeito eleito de Vila Velha, Victor Linhalis (Solidariedade)
Vice-prefeito eleito de Vila Velha, Victor Linhalis (Solidariedade), se feriu com um tiro acidental na virilha Crédito: Vitor Jubini
Vice-prefeito de Vila Velha se recupera bem, mas segue sem previsão de alta
O vice-prefeito de Vila Velha, Victor Linhalis, que ficou ferido após disparar um tiro acidental contra a própria virilha, ainda não possui previsão de alta. Conforme boletim médico divulgado pela Prefeitura neste domingo (9), o político está se recuperando bem, sem sangramentos ou reações no local da cirurgia.
O boletim médico detalhou ainda que Linhalis já pode tomar banho no chuveiro e caminhar pelos corredores do hospital. O comunicado ressalta ainda que o vice-prefeito se alimenta bem.

TIRO ACIDENTAL

Victor Linhalis se feriu com um tiro acidental na virilha na tarde deste sábado (8) quando entrava em seu carro na Ponta da Fruta. O disparo acabou atingindo as partes íntimas do político.
Ele foi levado para o Hospital Vila Velha onde foi operado por um urologista. A Prefeitura informou que "não houve nenhuma lesão mais grave que comprometesse o estado geral ou o colocasse em risco o paciente". Ainda segundo o município, a cirurgia durou cerca de 1h40.
"Dr. Victor estava lúcido, sob efeito de anestesia e conversou durante o procedimento. Não foi necessário remover o projétil, pois ele transfixou e saiu", diz o boletim divulgado no fim da tarde deste sábado.
De acordo com as Polícias Civil e Militar, o vice-prefeito estava com a arma na cintura e, ao tentar retirá-la, acabou acionou o gatilho, provocando o ferimento. Segundo a prefeitura, o vice-prefeito tem porte de arma, que é registrada e está dentro da validade. Segundo a nota da prefeitura, o vice-prefeito passou por treinamentos e está habilitado para manusear a pistola.

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