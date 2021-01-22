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Vice-prefeito de Castelo é internado com Covid-19

Segundo a família, Renato Côgo Viana, de 37 anos, apresentou melhoras, mas ainda não há previsão de alta médica
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jan 2021 às 19:35

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 19:35

Renato Côgo Viana, de 37 anos, vice prefeito de Castelo
Renato Côgo Viana, de 37 anos, vice prefeito de Castelo Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O vice-prefeito de Castelo, Renato Côgo Viana, de 37 anos, segue internado na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desde a quinta-feira (21) por complicações após ser contaminado pelo novo coronavírus. Segundo a família, ele apresentou melhoras, mas ainda não há previsão de alta médica.
De acordo com a irmã do político, a vereadora Nelcilene Côgo Viana, Renato sentiu os primeiros sintomas na terça-feira (12). Dias depois, procurou um médico que prescreveu remédios, mas a febre persistiu.
“Ele procurou a Santa Casa de Castelo e foi muito bem atendido, mas como estava com saturação normal, liberaram. Na segunda (18) buscamos um médico particular na cidade e o raio-x mostrou 50% dos pulmões comprometidos. Ele fez exame na terça e deu positivo”, contou a irmã.
Após os exames, ele foi internado para tratamento. Segundo o último boletim médico da família nesta sexta-feira (22), Renato Côgo está com quadro estável, começará sessões de fisioterapia respiratória e recebe antibióticos, pois se encontra com a imunidade baixa.

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