Vice-prefeito de Castelo é internado com Covid-19

Renato Côgo Viana, de 37 anos, vice prefeito de Castelo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O vice-prefeito de Castelo , Renato Côgo Viana, de 37 anos, segue internado na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desde a quinta-feira (21) por complicações após ser contaminado pelo novo coronavírus . Segundo a família, ele apresentou melhoras, mas ainda não há previsão de alta médica.

De acordo com a irmã do político, a vereadora Nelcilene Côgo Viana, Renato sentiu os primeiros sintomas na terça-feira (12). Dias depois, procurou um médico que prescreveu remédios, mas a febre persistiu.

“Ele procurou a Santa Casa de Castelo e foi muito bem atendido, mas como estava com saturação normal, liberaram. Na segunda (18) buscamos um médico particular na cidade e o raio-x mostrou 50% dos pulmões comprometidos. Ele fez exame na terça e deu positivo”, contou a irmã.