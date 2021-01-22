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Coronavírus

Casagrande anuncia abertura de 30 novos leitos de Covid-19 em Cachoeiro

A partir deste sábado (23), o Hospital do Aquidaban passa a ter mais 10 leitos de UTI e 20 de enfermaria para tratamento da doença
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jan 2021 às 17:57

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:57

Casagrande anunciou novos leitos no em Hospital do Aquidaban
Casagrande anunciou novos leitos no em Hospital do Aquidaban Crédito: Reprodução/Twitter
O governador Renato Casagrande anunciou na tarde desta sexta-feira (22) que serão abertos 30 novos leitos no Hospital do Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ampliação de vagas para atendimento aos pacientes, vítimas da Covid-19, começa neste sábado (23).
Casagrande anunciou a abertura de 10 leitos de UTI para tratamento de pacientes com a Covid-19 e 20 vagas em leitos de enfermaria durante transmissão em uma rede social.
Casagrande anuncia abertura de 30 novos leitos de Covid-19 em Cachoeiro
“Nós não tivemos nenhum paciente que não tenha sido atendido nem nos hospitais nossos do Estado, nos contratados filantrópicos ou nos contratados privados. Todos os pacientes que procuraram leitos de UTI ou de enfermaria encontraram acolhimento no trabalho do governo do Estado”, afirmou o chefe do Executivo estadual.
O hospital é referência para o tratamento da doença na Região Sul, e passará a ter 90 leitos. Destes, 30 são de UTI e 60 destinados à enfermaria. Casagrande ressaltou que apesar da ampliação das vagas, as pessoas devem continuar mantendo as medidas de orientação dos órgãos de saúde para evitar a transmissão da doença.
“Leito não salva todas as vidas. É preciso que se nós tenhamos todo cuidado para não ser contagiado pelo vírus, e, se for, que se faça o acompanhamento da doença. Pedimos sempre o protocolo necessário para que agente possa barrar a transmissão do vírus”, disse Renato Casagrande.

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