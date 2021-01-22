Casagrande anuncia abertura de 30 novos leitos de Covid-19 em Cachoeiro

Casagrande anunciou novos leitos no em Hospital do Aquidaban Crédito: Reprodução/Twitter

Covid-19, começa neste sábado (23). O governador Renato Casagrande anunciou na tarde desta sexta-feira (22) que serão abertos 30 novos leitos no Hospital do Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A ampliação de vagas para atendimento aos pacientes, vítimas da, começa neste sábado (23).

Casagrande anunciou a abertura de 10 leitos de UTI para tratamento de pacientes com a Covid-19 e 20 vagas em leitos de enfermaria durante transmissão em uma rede social.

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“Nós não tivemos nenhum paciente que não tenha sido atendido nem nos hospitais nossos do Estado, nos contratados filantrópicos ou nos contratados privados. Todos os pacientes que procuraram leitos de UTI ou de enfermaria encontraram acolhimento no trabalho do governo do Estado”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

O hospital é referência para o tratamento da doença na Região Sul, e passará a ter 90 leitos. Destes, 30 são de UTI e 60 destinados à enfermaria. Casagrande ressaltou que apesar da ampliação das vagas, as pessoas devem continuar mantendo as medidas de orientação dos órgãos de saúde para evitar a transmissão da doença.