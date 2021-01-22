Coronavírus: ES registra 5.634 mortes e passa de 283 mil casos

O Espírito Santo registrou mais 19 mortes e 1.952 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta sexta-feira (22). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.634 mortes provocadas pela doença e 283.996 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 38.054 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (35.202), Vitória (31.834) e Cariacica (23.028).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.756 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.223.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 265.274. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 858 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.