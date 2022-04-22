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Estrada de Ferro Vitória a Minas

Viagem de trem do ES para MG é novamente suspensa após manifestação

Também não há viagem no sentido contrário, para o Espírito Santo. Manifestação ocupou Estrada de Ferro Vitória a Minas até as 23h de quinta

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 12:30

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 abr 2022 às 12:30
Local do protesto, em Aimorés, Minas Gerais
Local do protesto, em Aimorés, Minas Gerais Crédito: Reprodução/Redes Sociais
As viagens de trem de passageiros de Cariacica até Barão de Cocais, em Minas Gerais, foram suspensas nesta sexta-feira (22). Uma manifestação ocupou a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) no dia anterior, até as 23h, o que impossibilitou a manutenção das atividades, segundo a Vale, responsável pela operação. No sentido contrário, vindo do Estado mineiro, também não há viagem.
Por conta dos protestos, a viagem que ocorria ontem para os passageiros precisou ser interrompida nos dois sentidos. Os ocupantes dos trens foram retirados e seguiram até o destino previsto de ônibus.
Os passageiros que não conseguirem embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou no Whatsapp (27) 99503-5918.

MANIFESTANTES PROTESTAM POR INDENIZAÇÃO

Os manifestantes protestam por indenizações referentes ao impacto do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015. Responsável pelos pagamentos, a Fundação Renova — organização criada pela Vale para gerir os programas de reparação após a tragédia — informou, por nota, que não realiza negociações diante de ações que “violem o direito de ir e vir de terceiros, trazendo riscos para as pessoas”. 

Veja na íntegra a nota da Fundação Renova

"A Fundação Renova esclarece que considera legítima qualquer manifestação pacífica popular, coletiva ou individual e reafirma que estabelece o respeito e o diálogo como prática norteadora de suas ações. Contudo, a instituição considera que não é possível haver qualquer tipo de negociação mediante ações que violem o direito de ir e vir de terceiros, trazendo riscos para as pessoas. 

 Quem deseja pleitear indenização junto à Fundação Renova tem duas opções: O Sistema Indenizatório Simplificado e o Sistema PIM/AFE, que funcionam por meio de plataformas online disponíveis no site da Fundação Renova. Na primeira, implementada a partir de decisão judicial e que segue regras definidas pela Justiça, são tratadas tanto as categorias informais como as formais. Já a segunda é voltada para quem tem a comprovação dos danos e atende aos critérios de elegibilidade do Programa de Indenização Mediada (PIM) e do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), conforme o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC). 

 A Fundação Renova permanece dedicada ao trabalho de reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), propósito para o qual foi criada. Cerca de R$ 20 bilhões foram desembolsados nas ações de reparação e compensação pela Fundação Renova até fevereiro de 2022. As indenizações e Auxílios Financeiros Emergenciais (AFEs) pagos a atingidos de Minas Gerais e do Espírito Santo chegaram a R$ 8,74 bilhões, para mais de 368 mil pessoas."

Atualização

22/04/2022 - 3:37
Após a publicação desta matéria, a Fundação Renova se manifestou, em nota, sobre o protesto. O texto foi atualizado.

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