Viaduto de Carapina vai ser inaugurado no final de julho, afirma governo

Obras do Complexo Viário de Carapina Crédito: Fernando Madeira

Após atrasos nas obras, a inauguração do Complexo Viário de Carapina já tem data para acontecer: dia 22 de julho, sábado da próxima semana. O anúncio foi feito pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) na tarde desta quinta-feira (13).

Mudanças no trânsito

Quem passou pela Rodovia das Paneleiras, sentido Serra, na tarde desta quinta-feira (13), percebeu que próximo às obras do viaduto acontece um estreitamento em uma das pistas. A Semobi explicou que esses estreitamentos estão sendo realizados no mês de julho, época de férias escolares e com redução do fluxo, fora do horário de pico, restringindo o tráfego em uma faixa. As interdições totais no trânsito são comunicadas com antecedência.

A pasta ressaltou que o estreitamento ocorre conforme a demanda da equipe, fora do horário de maior movimentação.

Ainda segundo a Semobi, a partir da próxima terça-feira (18), para a conclusão da obra e considerando a nova configuração da via, haverá mudanças no trânsito local. O retorno para Vitória, localizado em frente ao supermercado São José, deixará de existir. Os motoristas que necessitam fazer o retorno devem seguir na via marginal da BR 101 e utilizar o retorno próximo ao banco Bradesco, no cruzamento com a Avenida Carioca.

Outra opção é acessar o viaduto de Carapina, seguir pela Rodovia do Contorno e fazer o retorno próximo ao Pavilhão de Carapina, no bairro André Carloni.

"É importante ressaltar que com a inauguração do viaduto, este se tornará o novo caminho para retorno e acesso a Vitória e bairros da Serra como Jardim Carapina, Eurico Salles e Boa Vista 2. Além disso, na próxima semana, em virtude das intervenções no canteiro central, poderão ocorrer interdições parciais na rodovia e nos acessos", explicou a Semobi.

Obras do Complexo de Carapina

As obras do Complexo Viário de Carapina começaram no início do ano passado. Com um investimento total de R$ 76,5 milhões, as intervenções contemplam a construção de um viaduto e outras melhorias na região – uma das principais ligações entre os municípios de Vitória e Serra.