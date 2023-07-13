Viaduto de Carapina vai ser inaugurado no final de julho, afirma governo

Após atrasos nas obras, a inauguração do Complexo Viário de Carapina já tem data para acontecer: dia 22 de julho, sábado da próxima semana. O anúncio foi feito pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) na tarde desta quinta-feira (13).
Prevista para ser entregue em dezembro de 2022, as obras do viaduto de Carapina passaram por uma série de atrasos devido às fortes chuvas ocorridas no final do ano passado e que atrapalharam o cronograma. Nas últimas semanas, o trecho vem passando por diversas interdições decorrentes da construção, provocando congestionamentos.
Em junho, A Gazeta questionou a Semobi sobre as obras e a demora na entrega. Na ocasião, a secretaria havia informado que o Complexo Viário de Carapina estava na fase final de obras.
Segundo o governo do Espírito Santo, uma programação está planejada para a inauguração. Em parceria com a Prefeitura Municipal da Serra, serão oferecidos atendimento médico, vacinação, orientação jurídica, emissão de carteira de identidade, atualização do CadÚnico, e apresentações musicais.
Mudanças no trânsito
Quem passou pela Rodovia das Paneleiras, sentido Serra, na tarde desta quinta-feira (13), percebeu que próximo às obras do viaduto acontece um estreitamento em uma das pistas. A Semobi explicou que esses estreitamentos estão sendo realizados no mês de julho, época de férias escolares e com redução do fluxo, fora do horário de pico, restringindo o tráfego em uma faixa. As interdições totais no trânsito são comunicadas com antecedência.
A pasta ressaltou que o estreitamento ocorre conforme a demanda da equipe, fora do horário de maior movimentação.
Ainda segundo a Semobi, a partir da próxima terça-feira (18), para a conclusão da obra e considerando a nova configuração da via, haverá mudanças no trânsito local. O retorno para Vitória, localizado em frente ao supermercado São José, deixará de existir. Os motoristas que necessitam fazer o retorno devem seguir na via marginal da BR 101 e utilizar o retorno próximo ao banco Bradesco, no cruzamento com a Avenida Carioca.
Outra opção é acessar o viaduto de Carapina, seguir pela Rodovia do Contorno e fazer o retorno próximo ao Pavilhão de Carapina, no bairro André Carloni.
"É importante ressaltar que com a inauguração do viaduto, este se tornará o novo caminho para retorno e acesso a Vitória e bairros da Serra como Jardim Carapina, Eurico Salles e Boa Vista 2. Além disso, na próxima semana, em virtude das intervenções no canteiro central, poderão ocorrer interdições parciais na rodovia e nos acessos", explicou a Semobi.
Obras do Complexo de Carapina
As obras do Complexo Viário de Carapina começaram no início do ano passado. Com um investimento total de R$ 76,5 milhões, as intervenções contemplam a construção de um viaduto e outras melhorias na região – uma das principais ligações entre os municípios de Vitória e Serra.
O trecho da Rodovia das Paneleiras passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno (BR 101) até a Avenida Fernando Ferrari. Também serão implantados novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles. Além disso, a região receberá obras de urbanização, praça, ciclovias e semáforos inteligentes.