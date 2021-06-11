Vereadores de Cachoeiro pedem suspensão da cobrança do IPTU 2021

Imagem de satélite da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Google Earth

Os vereadores de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , estão solicitando a suspensão da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano. O pedido foi feito após a população ser surpreendida com o aumento do valor. Os vereadores também pedem a suspensão da taxa de lixo sobre garagens individualizadas e terrenos baldios.

O ofício com a solicitação foi enviado na tarde de quinta-feira (10) para o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, e para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) . Os vereadores pedem uma reunião para discutirem o assunto com o TCE-ES.

15 de julho, e a prefeitura informou que a análise dos pedidos de revisão será iniciada em 22 de julho. Segundo a assessoria da Câmara de Vereadores , além da crise econômica e as dificuldades financeiras vividas pela população, o ofício cita a existência de erros no cálculo dos valores do imposto e da taxa de lixo e a necessidade de tempo hábil para a análise das reclamações dos proprietários de imóveis. A parcela única com desconto vence em, e a prefeitura informou que a análise dos pedidos de revisão será iniciada em

“Em janeiro de 2020 tivemos a maior enchente da história de Cachoeiro, com prejuízos incalculáveis. Depois, logo em março, a pandemia causou o fechamento do comércio e, desde então, o povo tem lutado para se recuperar. A maioria dos cachoeirenses não tem caixa para arcar com esse aumento e vai acabar na dívida ativa. A inadimplência será enorme”, disse o presidente da Câmara, Brás Zagotto.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Cachoeiro informou nesta sexta-feira (11) que recebeu o ofício, mas ainda está sob análise.

O CASO

“No ano passado paguei no imóvel da fábrica R$ 293 e neste ano terei que pagar R$ 885, incluindo a taxa do lixo. A área edificada aumentou no documento, mas não houve modificações nem uma nova medição por parte da prefeitura. Já estamos numa pandemia e as pessoas estão em dificuldade. Fomos pegos de surpresa”, conta o morador.

SECRETÁRIO ESTEVE NA CÂMARA PARA EXPLICAR AUMENTO

Secretário da Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim, Márcio Guedes, respondeu veradores sobre IPTU nesta terça-feira (8) Crédito: Vinícius Rangel

Guedes explicou que a diferença aconteceu após uma determinação do Tribunal de Contas do Espírito Santo, por três fatores: a implantação da taxa de lixo, o recadastro imobiliário e a atualização da planta genérica dos imóveis. Disse ainda que 103 mil imóveis passaram pela atualização do cadastro e que o trabalho pode conter erros e os contribuintes podem pedir a revisão do valor cobrado.