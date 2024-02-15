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Durante churrasco

Vendedor conhecido como 'Rei do Queijo' morre engasgado com carne no ES

Segundo um filho da vítima, Jesué participava de um churrasco com amigos em Piúma, cidade onde morava

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 14:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 fev 2024 às 14:15
Rei do queijo
Jesué Gonçalves da Silva, conhecido como 'Rei do Queijo' Crédito: Arquivo da família
O vendedor de queijos Jesué Gonçalves da Silva, de 65 anos, morreu na tarde de terça-feira (13) após se engasgar com um pedaço de carne durante um churrasco com amigos, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. 
Segundo Fabrício Gonçalves, filho da vítima, o pai residia em um quarto de pousada no bairro Jardim Maily. “Estava com amigos fazendo um churrasco. Uma mulher que estava no local contou que ele saiu e ouviram um barulho. Encontraram ele no chão e acharam que também poderia ser um infarto”, disse.
O filho ainda contou que os amigos socorreram o vendedor até o Hospital Nossa Senhora da Conceição. “O médico retirou um pedaço de carne da garganta dele. Falaram que fizeram reanimações, mas não conseguiram salvar. No SML [Serviço Médico Legal] confirmaram que a morte era por sufocamento”, lamentou Fabrício.
Jesué era natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e morava no Sul capixaba há mais de 30 anos. Apesar de morar em Piúma, ele era conhecido por vender queijos na brasa na praia de Iriri, em Anchieta, onde ganhou o apelido de "Rei do Queijo". 

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