Vendedor conhecido como 'Rei do Queijo' morre engasgado com carne no ES

Jesué Gonçalves da Silva, conhecido como 'Rei do Queijo' Crédito: Arquivo da família

O vendedor de queijos Jesué Gonçalves da Silva, de 65 anos, morreu na tarde de terça-feira (13) após se engasgar com um pedaço de carne durante um churrasco com amigos, em Piúma , Litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo Fabrício Gonçalves, filho da vítima, o pai residia em um quarto de pousada no bairro Jardim Maily. “Estava com amigos fazendo um churrasco. Uma mulher que estava no local contou que ele saiu e ouviram um barulho. Encontraram ele no chão e acharam que também poderia ser um infarto”, disse.

O filho ainda contou que os amigos socorreram o vendedor até o Hospital Nossa Senhora da Conceição. “O médico retirou um pedaço de carne da garganta dele. Falaram que fizeram reanimações, mas não conseguiram salvar. No SML [Serviço Médico Legal] confirmaram que a morte era por sufocamento”, lamentou Fabrício.