'Sentimento de gratidão', diz PM que salvou bebê engasgada no ES

Soldado da Polícia Militar Leticia Sant'ana Martins Sousa, de 31 anos, salvou criança engasgada em Cariacica Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Lotada no 7º Batalhão da Polícia Militar de Cariacica, Leticia ficou agoniada até que o interfone tocasse pela segunda vez. Quem ligava era uma senhora, moradora do quinto andar. Ela pedia socorro para a neta, que não conseguia respirar. Letícia foi imediatamente até a residência da família.

Essa não foi a primeira vez que a bebê havia engasgado e os familiares pedido a ajuda da policial. "No início de dezembro, quando ela tinha uns 18 dias, meu interfone tocou, eu atendi e uma senhora perguntou se eu era policial porque ela precisava de ajuda, a neta estava engasgada", relembra.

"Na primeira vez, eu fiz o desengasgo, ensinei como fazia, caso acontecesse de novo, e chamamos o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porque, mesmo desengasgando, era importante levar ao hospital e fazer os exames médicos", explica.

No último dia 7, o interfone voltou a tocar. "Tocou de novo, atendi. Era a mesma senhora. A neném estava bem assustada, meio paralisada, bem obstruída, com a boca espumando. Fiz as manobras, mas dessa vez demorou um pouquinho. Ela demorou, mas foi voltando, suguei com a boca também. Nesse meio tempo ligamos para o Samu. Eles chegaram no mesmo momento em que ela voltou a respirar", conta Leticia.

"Sentimento de gratidão, não tem nem como explicar. Tenho muita empatia, eu senti como se tivesse acabado de salvar a minha filha, chorei quando ouvi a neném chorar" Leticia Sant'ana Martins Sousa - Soldado da PMES

Aprendeu manobra na formação na PM

O procedimento utilizado pela soldado com bebê foi a Manobra de Heimlich. Trata-se de uma técnica de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias. Letícia conta que aprendeu o passo a passo no curso de formação da Polícia Militar.

"Quando a gente passa pela PM, passamos pelo curso de formação, inclusive de primeiros socorros. Cabe ao policial, quando sai de lá, manter a informação na cabeça, sempre pesquisar, porque uma vez só a gente esquece. Eu tenho dez anos de polícia, apreço pela área de salvamento, sempre pesquisei e me aperfeiçoei", explica.

Soldado da Polícia Militar Leticia Sant'ana Martins Sousa, de 31 anos, salvou criança engasgada em Cariacica Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Neste fim de semana, o vídeo que mostra o momento do resgate viralizou nas redes sociais. Letícia conta que havia pedido as imagens do sistema de videomonitoramento à síndica e compartilhado com os superiores na corporação, mas não imaginava que teria tanta repercussão. "Celular travado de tantas mensagens e ligações", brinca.