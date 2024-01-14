'Sentimento de gratidão', diz PM que salvou bebê engasgada no ES

A soldado da Polícia Militar Leticia Sant'ana Martins Sousa, de 31 anos, estava quase dormindo no último domingo (7), no prédio onde vive, em Campina Grande, Cariacica, quando o interfone tocou. A primeira ligação caiu, sem que ninguém atendesse. Do outro lado da linha estava uma família aflita com uma bebê de dois meses engasgada. As imagens do resgate da criança feito pela agente viralizaram nas redes sociais neste fim de semana.
Lotada no 7º Batalhão da Polícia Militar de Cariacica, Leticia ficou agoniada até que o interfone tocasse pela segunda vez. Quem ligava era uma senhora, moradora do quinto andar. Ela pedia socorro para a neta, que não conseguia respirar. Letícia foi imediatamente até a residência da família.
Essa não foi a primeira vez que a bebê havia engasgado e os familiares pedido a ajuda da policial. "No início de dezembro, quando ela tinha uns 18 dias, meu interfone tocou, eu atendi e uma senhora perguntou se eu era policial porque ela precisava de ajuda, a neta estava engasgada", relembra.
"Na primeira vez, eu fiz o desengasgo, ensinei como fazia, caso acontecesse de novo, e chamamos o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porque, mesmo desengasgando, era importante levar ao hospital e fazer os exames médicos", explica.
No último dia 7, o interfone voltou a tocar. "Tocou de novo, atendi. Era a mesma senhora. A neném estava bem assustada, meio paralisada, bem obstruída, com a boca espumando. Fiz as manobras, mas dessa vez demorou um pouquinho. Ela demorou, mas foi voltando, suguei com a boca também. Nesse meio tempo ligamos para o Samu. Eles chegaram no mesmo momento em que ela voltou a respirar", conta Leticia.
"Sentimento de gratidão, não tem nem como explicar. Tenho muita empatia, eu senti como se tivesse acabado de salvar a minha filha, chorei quando ouvi a neném chorar"
Aprendeu manobra na formação na PM
O procedimento utilizado pela soldado com bebê foi a Manobra de Heimlich. Trata-se de uma técnica de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias. Letícia conta que aprendeu o passo a passo no curso de formação da Polícia Militar.
"Quando a gente passa pela PM, passamos pelo curso de formação, inclusive de primeiros socorros. Cabe ao policial, quando sai de lá, manter a informação na cabeça, sempre pesquisar, porque uma vez só a gente esquece. Eu tenho dez anos de polícia, apreço pela área de salvamento, sempre pesquisei e me aperfeiçoei", explica.
Neste fim de semana, o vídeo que mostra o momento do resgate viralizou nas redes sociais. Letícia conta que havia pedido as imagens do sistema de videomonitoramento à síndica e compartilhado com os superiores na corporação, mas não imaginava que teria tanta repercussão. "Celular travado de tantas mensagens e ligações", brinca.
Com dois engasgos em um curto período, a mãe da criança foi orientada pela soldado a procurar um especialista. O pediatra que atendeu a família detectou possível desvio de septo e refluxo.