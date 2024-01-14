Bebê de 2 meses é salva por policial do ES após engasgar; veja vídeo

Uma soldado da Polícia Militar do Espírito Santo salvou uma bebê de 2 meses de vida que havia engasgado, e as imagens do resgate divulgadas na internet viralizaram nas redes sociais neste fim de semana. A policial Leticia Sousa Martins explicou que o salvamento ocorreu no último dia 7, no bairro Campina Grande, Cariacica, e essa foi a segunda vez em que ela resgatou a criança.

"Não foi a primeira vez. Aconteceu uma vez no final do ano passado, agora em dezembro. A neném nasceu de 34 semanas, muito prematura, tinha 18 dias que já estava em casa. Meu interfone tocou, nunca vi a mãe dela, nem conhecia, apesar de ser do mesmo prédio. Eu estava assistindo televisão e o interfone tocou, já atendi com alguém gritando, perguntando se eu era policial, para eu subir no quinto andar que tinha uma neném engasgada, aí eu subi do jeito que eu estava e consegui desengasgar a neném. Foi mais rápido, aí chamamos o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)", explica Leticia, em um vídeo publicado nas redes sociais.

"No dia 7 dessa semana, eu já estava dormindo, meu interfone tocou, veio aquele sentimento de nervoso no coração, eu atendi e só vinha a mesma voz dos gritos me chamando. Subi de imediato do jeito que eu estava, peguei a neném, ela estava bem obstruída, espumando pela boca, fazia a manobra e ela não voltava", relembra.

A soldado conta que a criança foi atendida por um pediatra, para tentar identificar o motivo dos engasgos frequentes. "Nessa semana, a mãe dela entrou em contato comigo, falando que levou ela ao pediatra. A suspeita é de desvio de septo e refluxo. Acaba que ela engasga, não consegue respirar pelo nariz e sufoca, está tratando", conta.

Repercussão nas redes

As câmeras de videomonitoramento do prédio onde a policial mora registraram todo o resgate e foram divulgadas na internet. Uma semana após o salvamento, as imagens viralizaram nas redes sociais e foram compartilhadas por diversas pessoas enaltecendo a atitude da militar.

O vídeo também foi compartilhado pela capitão do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Carla Andresa, neste sábado (13). A bombeira aproveitou para destacar o que deve ser feito em situações semelhantes com crianças engasgadas. Confira abaixo.