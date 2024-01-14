Bebê salva por PM no ES: aprenda manobra para desengasgar crianças

"Não foi a primeira vez. Aconteceu uma vez no final do ano passado, agora em dezembro. A neném nasceu de 34 semanas, muito prematura, tinha 18 dias que já estava em casa. Meu interfone tocou, nunca vi a mãe dela, nem conhecia, apesar de ser do mesmo prédio. Eu estava assistindo televisão e o interfone tocou, já atendi com alguém gritando, perguntando se eu era policial, para eu subir no quinto andar que tinha uma neném engasgada, aí eu subi do jeito que eu estava e consegui desengasgar a neném. Foi mais rápido, aí chamamos o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)", explica Leticia, em um vídeo publicado nas redes sociais.