Veja vídeo: pescador arrasta seis toneladas de pescada em Anchieta

O dono das seis toneladas é o pescador Richardson Bedim Quinteiro, 40 anos. Ele conta que essa quantidade não é difícil pescar no verão. “No verão acontecem essas quantidades, mas é preciso ter sorte. Para ter ideia, hoje (12) só pesquei 200 quilos”, conta o pescador.

Os peixes foram retirados do mar pela técnica de arrasto manual. As redes são colocadas durante a madrugada e retiradas pela manhã. A pescada está entre as espécies mais comuns no litoral brasileiro e não há período de defeso estabelecido para a pesca dela.