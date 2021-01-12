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Litoral Sul

Veja vídeo: pescador arrasta seis toneladas de pescada em Anchieta

Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (11) e toda a mercadoria, garante o dono, já foi vendida para as peixarias da região
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jan 2021 às 16:41

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 16:41

Pescador arrasta seis toneladas de peixes em Anchieta
Pescador arrasta seis toneladas de peixes em Anchieta  Crédito: Reprodução
Um pescador conseguiu arrastar seis toneladas de peixes da espécie pescada, na Praia de Porto Velho, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (11) e toda a mercadoria, garante o dono, já foi vendida para as peixarias da região.
O dono das seis toneladas é o pescador Richardson Bedim Quinteiro, 40 anos. Ele conta que essa quantidade não é difícil pescar no verão. “No verão acontecem essas quantidades, mas é preciso ter sorte. Para ter ideia, hoje (12) só pesquei 200 quilos”, conta o pescador.
Os peixes foram retirados do mar pela técnica de arrasto manual. As redes são colocadas durante a madrugada e retiradas pela manhã. A pescada está entre as espécies mais comuns no litoral brasileiro e não há período de defeso estabelecido para a pesca dela.

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