Veja os nomes de bebês mais escolhidos em 2020 no ES

Helena e Miguel são os nomes mais escolhidos por capixabas em 2020 Crédito: Pexels

Os dois nomes mais escolhidos pelos moradores do Espírito Santo para batizar os filhos em 2020 seguiram a linha da preferência nacional: Helena e Miguel, com 786 e 780 registros, respectivamente. Segundo o ranking organizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), os nomes mais registrados em 2020 reforçam a preferência da década por nomes simples, tanto na lista masculina quanto na feminina.

O ranking dos cinco mais entre os nomes masculinos tem, além do favorito (Miguel), Heitor (769), Arthur (746), Theo (676), e Gael (586). Já entre os nomes femininos, liderados por Helena, cinco nomes que não aparecem no ranking da década integram a lista dos 10 preferidos: Elisa (342), Liz (338), Cecilia (313), Heloisa (276) e Antonella (269). Confira abaixo o ranking completo do Estado em 2020:

10 nomes masculinos mais frequentes:

Miguel (780)

Heitor (769)

Arthur (746)

Theo (676)

Gael (586)

Davi (573)

Gabriel (525)

Bernardo (511)

Lorenzo (433)

Samuel (333)

10 nomes femininos mais frequentes:

Helena (786)

Laura (620)

Alice (531)

Valentina (418)

Elisa (342)

Liz (338)

Sophia (331)

Cecília (313)

Heloísa (276)

Antonella (269)

Miguel figura entre os nomes de bebês mais escolhidos em 2020 Crédito: Pexels

NA DÉCADA ENTRE 2010 E 2020

Miguel, com 9.890 registros, e Arthur, com 9.322, foram os nomes mais escolhidos no Espírito Santo para registro de nascimento na última década. Já para as meninas, Alice foi o nome mais escolhido pelos pais nos últimos 10 anos. O ranking geral reforça a preferência por nomes simples, uma vez que os compostos aparecem em uma única ocasião, no 10º lugar, com Maria Eduarda, que contou com 4.829 registros. Veja abaixo o ranking completo do Estado:

10 nomes masculinos mais frequentes:

Miguel (9.890)

Arthur (9.322)

Davi (9.231)

Gabriel (7.043)

Heitor (6.830)

Bernardo (6.068)

Samuel (4.305)

Guilherme (4.195)

Lucas (4.039)

Lorenzo (3.869)

10 nomes femininos mais frequentes:

Alice (6.041)

Sophia (5.417)

Helena (4.935)

Maria Eduarda (4.829)

Laura (4.453)

Valentina (4.177)

Julia (3.798)

Ana Clara (3.545)

Lara (2.952)

Beatriz (2.926)

Na lista de nomes masculinos, liderada por Miguel e Arthur, todos os nomes que integram o top 10 são simples, sendo Davi (9.231), Gabriel (7.043) e Heitor (6.830) os demais classificados nas cinco primeiras posições. Já na escolha dos nomes femininos, além de Maria Eduarda, que aparece na quarta colocação, apenas Ana Clara (3.545), na oitava, é composto.

O levantamento de 2010 a 2020, realizado por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil - plataforma eletrônica com os números de Cartórios de todo o País, administrada Arpen, reuniu dados de todos os 217 Cartórios de Registro Civil do Espírito Santo, que formaram uma base de mais de 607 mil registros realizados na última década, disponível no Portal da Transparência do Registro Civil - www.registrocivil.org.br.

Dentre os nomes de bebês mais escolhidos no país em 2020 estão Helena e Miguel Crédito: Pexels

NO BRASIL

Em âmbito nacional, os nomes simples são maioria entre os 10 mais populares em 2020. O ranking do Brasil tem Miguel, com 27.371, e Arthur, com 26.459, nas primeiras posições, seguidos por Heitor (23.322), Helena (22.166) e Alice (20.118) no top 5. Na lista de nomes masculinos, João Miguel é o único composto, com 12.746 registros, ocupando apenas a 10ª colocação.

Já nas preferências femininas, lideradas por Helena e Alice, estão Laura (17.572), Valentina (12.653) e Heloísa (12.077). A lista mostra, ainda, três nomes compostos: Maria Clara (10.121), Maria Julia (10.023) e Maria Eduarda (9.856).

De acordo com o site Baby Center Brasil, que avalia os nomes mais utilizados e aqueles que caíram em desuso, cujo levantamento foi feito com base em cerca de 350 mil cadastros na plataforma digital gratuita de bebês nascidos ao longo de 2020, confirmou-se que Miguel é o nome de menino preferido.

Entre os nomes em desuso, segundo o site, entraram Enzo, Valentim, Enzo Gabriel e Martin para meninos e Amanda, Isabel e Ana Sophia para meninas.